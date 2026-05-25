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唾液快篩攔截4千件毒駕！警政署推修法同車乘客也要罰

桃園電子報／ 桃園電子報

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警政署自114年底全面引進「唾液毒品快篩試劑」之新式執法政策，大幅改變過往僅能靠「事後採尿」追溯的執法困境。圖：資料照

近來國內發生多起毒駕傷亡案件，引發社會大眾與政府高度關注。為機先防制毒駕肇事，警政署自114年底全面引進「唾液毒品快篩試劑」之新式執法政策，大幅改變過往僅能靠「事後採尿」追溯的執法困境。經第一線執勤員警強力攔查，115年1至4月共查獲4,725件毒駕個案，攔阻量能較過往大幅提升近3倍，及時守護無數用路人家庭免於破碎。

此外，為徹底阻絕「喪屍煙彈」所衍生之毒駕危害，全國各警察機關亦積極展開溯源查緝，強力掃蕩毒品分裝場。統計115年1至4月期間，全國警方共成功查獲370處毒煙彈分裝場，當場查扣依托咪酯類煙油及粉末計148公斤，總計攔阻多達150萬顆毒煙彈流入社會，戮力從供應鏈源頭斷絕毒品擴散。

除了強化前端的打擊攻勢外，警政署更與交通部跨部會合作，力求在毒癮者「未駕車上路前」建立源頭管理機制。未來評估修正「道路交通安全規則」，針對吸食毒品遭查獲者，雖尚未駕車上路，仍將納入定期駕照管理機制，要求其完成毒癮戒治並經專業評估後始得換照；另規劃於「道路交通管理處罰條例」中增訂「毒駕同車乘客處罰」之連坐罰則，多管齊下提高約束力，共同建構完整的毒駕防制安全網。

※ 珍愛生命，向毒品說 NO！毒品危害防制諮詢專線 0800-770-885

本文章來自《桃園電子報》。原文：唾液快篩攔截4千件毒駕！警政署推修法同車乘客也要罰

毒品 毒駕

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