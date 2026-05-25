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防止毒駕 警政署擬管制毒癮者駕照

聯合報／ 記者廖炳棋／台北報導

行政院長桌榮泰昨指示加強防制毒駕，刑事局統計今年一至四月已查獲毒駕四七二五件，警政署表示，依內政部指示與交通部研議，要求毒癮者完成毒癮戒治，始得換發或繼續持有駕照

警政署表示，與交通部合作，在毒駕駕駛人上路前建立源頭管理機制，對於施用毒品經警方查獲，雖尚未駕車上路，惟已有潛在交通安全風險者，評估修正道路交通安全規則相關規定，納入定期駕照管理機制，要求毒癮者完成毒癮戒治治療、提供相關證明或經專業評估後，始得換發或繼續持有駕照。

警政署指出，如完成修法，可經由定期駕照管制與無照違規處理機制相互銜接，並於道路交通管理處罰條例增訂毒駕同車乘客處罰，提高約束力，避免高風險毒駕者駕車；持續跨部會結合前端預防、醫療戒治、司法處遇及駕照管理等措施，防制毒駕。

刑事局表示，去年底起以唾液毒品快篩試劑查緝毒駕，改變過往僅能以事後採集尿液送驗追溯的執法困境，經第一線執勤員警挖掘潛在毒駕，今年一至四月查獲四七二五件，較去年同期提升近三倍。

刑事局統計，今年一至四月查獲依托咪酯類「喪屍煙彈」分裝場三七○處，加上其他案件共查扣依托咪酯類煙油、粉末共一四八公斤。刑事局表示，掃蕩供應鏈源頭，阻絕衍生毒駕。

毒駕 駕照 內政部

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