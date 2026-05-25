毒駕肇事頻傳 政院指示重懲毒駕 檢討修法

新北市王姓男子前天涉嫌毒駕，倒車撞上停等紅燈的一輛機車，造成林姓姊妹一死一傷。記者王長鼎／翻攝

毒駕肇事頻傳，各界要求重懲聲浪大起。行政院昨表示，院長卓榮泰認為法律規範不足，指示法務部檢討，對於毒駕初犯、致死、致傷及連續累犯，朝提高刑責、事前預防等研議，強化防範、警惕與嚇阻；法務部次長黃謀信表示，本周會召集相關單位研議修法。

行政院發言人李慧芝表示，卓榮泰感到非常遺憾與痛心，也認為歷次修正刑法第一八五條之三及其他相關規範，顯然仍有不足之處，指示法務部即刻展開全面檢討。

李慧芝說，對於毒駕初犯、致死、致傷及連續累犯等行為人，政府將朝提高刑責及其他事前預防的方向研議，強化防範、警惕與嚇阻效果，避免悲劇再次發生；卓榮泰要求檢、警、調、憲、海巡、海關六大緝毒系統，加強緝毒力道，全力保障社會安全與民眾平安。

據了解，法務部刑法研修會近來已多次針對毒駕討論，可能朝毒駕危害高於酒駕的方向修法，將毒、酒駕處罰規定區分處理，加重毒駕刑責。

刑法一八五之三對毒、酒駕均處三年以下徒刑，因而撞死人處三年以上、十年以下。據指出，不少參與討論者認為，毒駕比酒駕惡性更大、對公共安全危害更高，可另訂單獨罪章處理，甚至有人提出吸毒者還開車上路，應視為有殺人的不確定故意。

新北市長侯友宜表示，毒品造成公共安全危害風險極大，若在現行制度下仍持續發生毒駕事故，「我相信從重量刑、提高刑度是必然的」。

近期數縣市發生毒駕傷亡事故，彰化李姓男子本月廿二日開車衝撞路旁行人，林姓一家五口二死，檢方聲押李獲准；隔天新北王姓男子駕車撞擊停等紅燈的一輛機車，林姓姊妹一死一傷，新北地方法院認定王案發後曾駕車逃離有逃亡之虞，有反覆施用毒品情形，昨裁定羈押。

新北毒駕案死者外甥女說，阿姨與母親感情好常相聚，騎車外出用餐，沒想到人就走了，成為家屬一輩子的痛，她看過行車紀錄器畫面，「我想要罵人」。