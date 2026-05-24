防毒駕肇禍 新北警察局長方仰寧：全面展開鐵腕查緝

彰化、新北中和等地近期接連發生毒駕撞死人悲劇，新北市長侯友宜今指示警方擴大臨檢高風險熱區，警察局長方仰寧說，新北警方全面展開鐵腕查緝，全力壓制犯罪，目標是讓毒駕者一上路就被攔查取締，別再造成傷亡及遺憾。

新北中和區昨下午發生毒駕意外，50歲王姓男子駕車行經景平路、大勇街口時失控衝撞停等紅燈機車，造成林姓姊妹1死1傷。警方在車內查獲二級毒品依托咪酯（俗稱喪屍煙彈），王男檢驗呈現毒品陽性。

侯友宜指示警察局全力展開擴大臨檢，針對高風險熱區加強壓制，向上溯源查毒品來源。侯友宜表示，新北是全台第一個提出將依托咪酯列為管制毒品的地方政府，對毒駕「絕對零容忍」，要求警方擴大臨檢高風險熱區，並強調若毒駕事件持續發生，「從重量刑、提高刑度是必然」。

警察局長方仰寧說，發生在中和的毒駕肇事車禍造成無辜民眾傷亡，令人遺憾，「好好的一個家庭被無形地撕裂，我感到無比痛心與憤怒」。

他強調，毒駕對公共安全危害，新北市警察局執法態度和決心就是絕對零容忍，已要求各單位設定目標讓毒駕者一上路就被攔查取締，全面展開鐵腕查緝，全力壓制犯罪。

方仰寧指出，為了不讓悲劇再發生，即日起全力配合全國執行「強化查緝毒駕及打擊喪屍煙毒」專案，包括至26日連續3天「雷霆掃蕩期」，以及5月27日至6月17日執行專案全面查緝依托咪酯分裝場及毒煙彈徹底斷根溯源。

6月18日至8月則強化道路交通安全，結合各轄區特性在重點路段持續強力攔查阻斷毒駕危害。新北市警方將持續運用科技設備及精準執法方式，嚴格依程序執法，要用最強硬的手段全力壓制毒駕和毒品犯罪。

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