聽新聞
0:00 / 0:00

防毒駕肇禍 新北警察局長方仰寧：全面展開鐵腕查緝

聯合報／ 記者林昭彰／新北即時報導

彰化、新北中和等地近期接連發生毒駕撞死人悲劇，新北市長侯友宜今指示警方擴大臨檢高風險熱區，警察局長方仰寧說，新北警方全面展開鐵腕查緝，全力壓制犯罪，目標是讓毒駕者一上路就被攔查取締，別再造成傷亡及遺憾。

新北中和區昨下午發生毒駕意外，50歲王姓男子駕車行經景平路、大勇街口時失控衝撞停等紅燈機車，造成林姓姊妹1死1傷。警方在車內查獲二級毒品依托咪酯（俗稱喪屍煙彈），王男檢驗呈現毒品陽性。

侯友宜指示警察局全力展開擴大臨檢，針對高風險熱區加強壓制，向上溯源查毒品來源。侯友宜表示，新北是全台第一個提出將依托咪酯列為管制毒品的地方政府，對毒駕「絕對零容忍」，要求警方擴大臨檢高風險熱區，並強調若毒駕事件持續發生，「從重量刑、提高刑度是必然」。

警察局長方仰寧說，發生在中和的毒駕肇事車禍造成無辜民眾傷亡，令人遺憾，「好好的一個家庭被無形地撕裂，我感到無比痛心與憤怒」。

他強調，毒駕對公共安全危害，新北市警察局執法態度和決心就是絕對零容忍，已要求各單位設定目標讓毒駕者一上路就被攔查取締，全面展開鐵腕查緝，全力壓制犯罪。

方仰寧指出，為了不讓悲劇再發生，即日起全力配合全國執行「強化查緝毒駕及打擊喪屍煙毒」專案，包括至26日連續3天「雷霆掃蕩期」，以及5月27日至6月17日執行專案全面查緝依托咪酯分裝場及毒煙彈徹底斷根溯源。

6月18日至8月則強化道路交通安全，結合各轄區特性在重點路段持續強力攔查阻斷毒駕危害。新北市警方將持續運用科技設備及精準執法方式，嚴格依程序執法，要用最強硬的手段全力壓制毒駕和毒品犯罪。

※ 珍愛生命，向毒品說 NO！毒品危害防制諮詢專線 0800-770-885

新北市王姓男子昨天涉毒駕，在中和區撞擊停等紅燈的一輛機車，造成林姓姊妹1死1傷。記者王長鼎／翻攝
新北市王姓男子昨天涉毒駕，在中和區撞擊停等紅燈的一輛機車，造成林姓姊妹1死1傷。記者王長鼎／翻攝

毒駕 方仰寧 警察

延伸閱讀

防毒駕鐵拳連發 警署多管齊下建構毒駕防制安全網

中和毒駕輾死婦 檢方認有反覆實施之虞聲押肇事王男

毒駕害命 彰化市貨車撞死父女

中和毒駕男造成1死1傷遭收押 家屬今午相驗盼詳查案情

相關新聞

影／新北保時捷完全沒煞車狠撞路燈桿 結果又是毒駕

新北市板橋區今天下午有1輛保時捷休旅車在捷運新埔站旁，完全沒煞車迎面猛烈衝撞岔路口路燈桿，車頭嚴重凹陷嚇壞許多路人。警方趕抵時42歲洪姓駕駛輕傷癱坐車外地上精神恍惚，結果又是毒駕肇事。

影／宜蘭市區驚悚對峙！逆向男撞警遭「拔槍破窗」狂逃 宛如電影情節

宜蘭市街頭凌晨發生驚險的警匪對峙，40多歲楊姓男子逆向開車，在宜蘭大學旁遭巡邏員警攔查，不料楊嫌非但不配合，還猛踩油門衝撞警用機車，員警當場拔槍大喊「下車」，嫌犯拒開門，遭破窗之際，趁勢把車開走狂奔，警匪展開市區追逐，並在今天調監視器以車追人，下午逮到嫌犯。

北所一天2受刑人送醫 死亡受刑人前一天喊身體不舒服

台北看守所今天上午、下午分別有2名受刑人身體不適送醫，其中30多歲李姓受刑人是前一天就喊身體不舒服，今天在舍房被發現全身抽搐送醫，經亞東醫院急救後不治。另一名70多歲受刑人目前在土城長庚醫院手術，狀況已趨穩。

毒駕肇事頻傳 政院指示重懲毒駕 檢討修法

毒駕肇事頻傳，各界要求重懲聲浪大起。行政院昨表示，院長卓榮泰認為法律規範不足，指示法務部檢討，對於毒駕初犯、致死、致傷及連續累犯，朝提高刑責、事前預防等研議，強化防範、警惕與嚇阻；法務部次長黃謀信表示，本周會召集相關單位研議修法。

防止毒駕 警政署擬管制毒癮者駕照

行政院長桌榮泰昨指示加強防制毒駕，刑事局統計今年一至四月已查獲毒駕四七二五件，警政署表示，依內政部指示與交通部研議，要求毒癮者完成毒癮戒治，始得換發或繼續持有駕照。

防毒駕肇禍 新北警察局長方仰寧：全面展開鐵腕查緝

彰化、新北中和等地近期接連發生毒駕撞死人悲劇，新北市長侯友宜今指示警方擴大臨檢高風險熱區，警察局長方仰寧說，新北警方全面展開鐵腕查緝，全力壓制犯罪，目標是讓毒駕者一上路就被攔查取締，別再造成傷亡及遺憾。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。