影／新北保時捷完全沒煞車狠撞路燈桿 結果又是毒駕

新北市板橋區今天下午有1輛保時捷休旅車在捷運新埔站旁，完全沒煞車迎面猛烈衝撞岔路口路燈桿，車頭嚴重凹陷嚇壞許多路人。警方趕抵時42歲洪姓駕駛輕傷癱坐車外地上精神恍惚，結果又是毒駕肇事。

據了解，洪姓男子是業務員，今天下午1時40分左右駕駛黑色保時捷休旅車沿板橋區民生路直行，原本打算在捷運新埔站3號出口旁右轉文化路，結果車沒轉向，卻直直衝上岔路口分隔島頭，迎面狠撞路燈桿。

幸好安全氣囊炸開，洪男僅手腳輕微擦挫傷，但巨大撞擊聲嚇壞許多路人，紛紛駐足圍觀、拍照上傳社群。員警趕抵時發現他精神恍惚，後續在車內找到喪屍毒品依托咪酯電子煙彈和1包安非他命，實施唾液快篩呈現依托咪酯與安非他命2種毒品雙重陽性反應，立即上銬逮捕。

洪男警詢後被依毒駕公共危險罪嫌及違反毒品危害防制條例移送新北地檢署偵辦。警方另針對毒駕交通違規行為，依違反道路交通管理處罰條例第35條第1項開罰，最高可處12萬元罰鍰，還要吊扣駕照及牌照。

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新北市板橋區今天下午有1輛保時捷休旅車在捷運新埔站旁，完全沒煞車迎面猛烈衝撞岔路口路燈桿，車頭嚴重凹陷嚇壞許多路人，結果又是毒駕肇事。記者林昭彰／翻攝