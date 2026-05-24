防毒駕鐵拳連發 警署多管齊下建構毒駕防制安全網

新北市及彰化縣近日都發生毒駕車禍引發關注。刑事局今天表示，除強化緝毒外，也積極與交通部合作擬將毒駕納入定期駕照管理機制，並滾動式檢討制度，以建構完整毒駕防制安全網。

內政部警政署刑事局毒品查緝中心下午發布新聞稿表示，近來國內發生多起毒駕傷亡案件，引發社會高度關注，為機先防制毒駕肇事案件，警政署自去年底就引進「唾液毒品快篩試劑」的新式執法政策，大幅改變過往僅能「事後採尿」追溯的執法困境。

同時，經第一線執勤員警戮力挖掘潛在毒駕案件，今年1至4月共查獲4725件，攔阻量能已大幅提升近3倍，守護無數家庭免於破碎。

刑事局提到，另為阻絕喪屍煙彈（依托咪酯類煙毒）衍生的毒駕危害，全國各警察機關也積極溯源查緝依托咪酯類煙毒分裝場案件；統計今年1至4月全國各警察機關共查獲370處毒煙彈分裝場，查扣依托咪酯類煙油及粉末計148公斤，攔阻150萬顆毒煙彈流入社會，強力掃蕩供應鏈源頭。

除上述強化打擊攻勢作為，刑事局表示，事前預防面再出重手，積極與交通部合作，力求在「未駕車上路前」建立源頭管理機制，針對吸食毒品經警察查獲，雖尚未駕車上路，但已有潛在交通安全風險者，評估修正「道路交通安全規則」相關規定，納入定期駕照管理機制。

另外，規劃要求毒癮者完成毒癮戒治治療、提供相關證明或經專業評估後，始得換發或繼續持有駕駛執照。

刑事局說，未來完成修法可經由定期駕照管制與無照違規處理機制相互銜接，並於「道路交通管理處罰條例」中增訂毒駕同車乘客處罰，多管齊下提高制度約束力，避免高風險毒駕者逕行駕車上路。

除此之外，行政院長卓榮泰已指示全面檢討毒駕犯罪，研擬提高刑責及強化緝毒等作為，避免悲劇再次發生。

警政署表示，將持續跨部會結合前端預防、醫療戒治、司法處遇及駕照管理等多元措施，滾動式檢討制度可行性與執行細節，共同建構更完整的毒駕防制安全網。

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