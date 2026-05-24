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取締毒駕4個月4725件 警政署擬管制毒癮者駕照

聯合報／ 記者廖炳棋／台北即時報導

近日陸續發生多起毒駕案件，行政院長桌榮泰指示要全面檢討毒駕犯罪，研擬提高刑責及強化緝毒；刑事局傍晚指出，今年1至4月共查獲4725件毒駕案件，警政署將持續跨部會結合前端預防、醫療戒治、司法處遇及駕照管理等多元措施，滾動式檢討制度可行性與執行細節。

為機先防制毒駕肇事案件，警政署自去年底引進「唾液毒品快篩試劑」新式執法政策，大幅改變過往僅能「事後採尿」追溯的執法困境，今年1至4月共查獲4725件毒駕，攔阻量能已大幅提升近3倍。

為阻絕喪屍煙彈（依托咪酯類煙毒）衍生的毒駕危害，全國各警察機關也積極溯源查緝依托咪酯類煙毒分裝場案件；統計今年1至4月，全國各警察機關共查獲370處毒煙彈分裝場，查扣依托咪酯類煙油及粉末計148公斤，攔阻150萬顆毒煙彈流入社會，從供應鏈源頭強力打擊掃蕩。

警政署也在事前預防面再出重手，積極與交通部合作，力求在「未駕車上路前」建立源頭管理機制，針對吸食毒品經警察查獲，雖尚未駕車上路，但已有潛在交通安全風險者，評估修正「道路交通安全規則」相關規定，納入定期駕照管理機制。

另規劃要求毒癮者完成毒癮戒治治療、提供相關證明或經專業評估後，始得換發或繼續持有駕駛執照。未來完成修法可經由定期駕照管制與無照違規處理機制相互銜接，並於「道路交通管理處罰條例」中，增訂毒駕同車乘客處罰，多管齊下提高制度約束力，避免高風險毒駕者駕車上路。

※ 珍愛生命，向毒品說 NO！毒品危害防制諮詢專線 0800-770-885

警政署將強化取締毒駕犯罪，圖為新北市王姓男子毒駕造成一死一傷。記者廖炳棋／翻攝
警政署將強化取締毒駕犯罪，圖為新北市王姓男子毒駕造成一死一傷。記者廖炳棋／翻攝

毒駕 駕照 刑事局

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