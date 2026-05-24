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影／宜蘭市區驚悚對峙！逆向男撞警遭「拔槍破窗」狂逃 宛如電影情節
宜蘭市街頭凌晨發生驚險的警匪對峙，40多歲楊姓男子逆向開車，在宜蘭大學旁遭巡邏員警攔查，不料楊嫌非但不配合，還猛踩油門衝撞警用機車，員警當場拔槍大喊「下車」，嫌犯拒開門，遭破窗之際，趁勢把車開走狂奔，警匪展開市區追逐，並在今天調監視器以車追人，下午逮到嫌犯。
整起案發過程宛如電影情節，由於鎖死車門的楊嫌不肯就範，兩名員警見情況緊急採取強勢執法，一人以破窗器及警棍凌厲破窗、一人拔槍嚴陣以待，巨響嚇壞周遭目擊民眾。就在車窗碎裂、車門一度被扯開時，狡猾的楊嫌竟倒車檔，再度趁隙踩油門狂飆。
嫌犯開門時，被眼尖員警當場認出他是轄區熟面孔，隨即通報展開圍捕。楊嫌沿著神農路往新月廣場方向一路蛇行狂奔，雙方在大街小巷追逐2公里多，直到健康路與民權新路口，嫌犯利用複雜路形脫離警方視線。
驚險警匪衝突嚇壞不少深夜未歸的民眾，有目擊網友在社群平台站文直呼，當時嫌犯車輛差點就正面撞上自己的車，「不知道是毒駕還是酒駕」被嚇到，前面車燈閃爍、警車包夾，突然就直接衝過來，「場面超瘋狂！」
案發後，宜蘭警分局漏夜擴大調閱監視器，發現狡滑楊嫌先將涉案車輛藏匿於軍民路一處民宅車庫，隨後將原本的白色上衣「變裝」換成深藍衣，企圖掩人耳目，並改騎乘機車在宜蘭、員山一帶到處竄逃。
經過15個小時追緝，警方全面鎖定其行蹤，今下午4時許發現該輛逃逸機車停放在進士路與鎮興路口的超商前，員警火速一擁而上，趁楊嫌還來不及反應，當場將他壓制在地逮捕。
宜蘭警分局隨後尋獲涉案車輛，全案訊後將依刑法妨害公務罪、公共危險罪嫌移送法辦；針對逆向行駛、不服稽查取締等違規，也將依法從重舉發，嚴懲挑戰公權力的歹徒。
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