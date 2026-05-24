中和毒駕男造成1死1傷遭收押 家屬今午相驗盼詳查案情

新北市中和區昨日下午發生一起毒駕死亡車禍，50歲王姓男子駕車行經景平路、大勇街口時，失控衝撞停等紅燈機車，造成一對林姓姊妹1死1傷。檢警今天下午於新店慈濟醫院進行司法相驗，涉案王男則因涉嫌毒駕肇事，經檢方複訊後，已向法院聲押獲准，家屬則盼望相關單位詳查案情。

據了解，64歲死者林女單身獨居台南，時常北上找住在樹林的71歲大姊，事發當天姊妹倆一起騎機車到中和購物、吃飯，準備返回樹林住家途中，遭王男駕車撞上，林女送醫後傷重不治，姊姊則受傷治療中。

王男肇事後下車時精神恍惚，還不斷哀求大喊「我錯了」。警方隨後進行毒品快篩，確認呈現陽性反應，並在其身上查獲依托咪酯煙彈（俗稱喪屍煙彈）。

今天下午檢警、犯罪被害人保護協會人員，以及死者弟弟與2名外甥女前往新店慈濟醫院相驗遺體，家屬神情哀戚，未對外受訪，僅向檢警表示會配合偵辦，希望相關單位詳查案情。相驗結束後，遺體移往板橋殯儀館，後續將擇日解剖進一步釐清死因。

新北地方法院今天表示，經訊問並參酌檢方提出相關事證後，認為王男涉犯刑法不能安全駕駛致人於死、過失傷害及過失致死等罪，犯罪嫌疑重大。法官認為，王男案發後曾駕車逃離現場，有事實足認有逃亡之虞，且有反覆施用毒品情形，認定有羈押原因及必要，因此裁定羈押，但無禁止接見通信必要。

死者外甥女昨接受媒體訪問時表示，阿姨與母親感情很好，因此時常北上探望，「她只是跟我媽媽感情比較好，所以有時候會上來，處理事情之後就會找我媽媽聊天。」她說，阿姨北上頻率相當高，「一個月大概會有一兩次，至少一兩次這樣。」

外甥女也提到，事發當時姊妹倆只是騎車外出買晚餐，「就是載她去買晚餐，我沒有想到我阿姨會這麼嚴重。」她透露，自己曾看過一次行車紀錄器畫面，「我想要罵人。」

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