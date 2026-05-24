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影／毒駕拒檢一路逃逸 中和男闖紅燈撞騎士遭警壓制

聯合報／ 記者張策／新北即時報導

新北市中和區今天中午發生毒駕拒檢事故。36歲李姓男子騎機車行經廣福路、光華街口時，因騎車搖晃遭警方注意，未料李男拒絕攔查後一路加速逃逸，沿途違規闖紅燈，最後在中和路350巷口撞上綠燈直行的48歲傅姓騎士，當場遭警方壓制逮捕。警方事後快篩發現，李男對安非他命呈陽性反應，全案依公共危險及毒品罪嫌送辦。

警方表示，中和警分局員警今天中午12時許執行巡邏勤務時，發現李男騎車狀況不穩、車身搖晃，因此準備上前攔查，不料李男拒檢逃逸，沿途違規行駛，最後行經中和路350巷口時，與綠燈直行的傅姓騎士發生碰撞。

事故發生後，員警立即上前將李男壓制。傅男左腳輕微擦傷，未送醫治療，李男則未受傷。

警方指出，李男經毒品唾液快篩後，呈二級毒品安非他命陽性反應，員警也在現場查獲電子煙主機2支及煙彈2顆，因此當場將他上銬逮捕。

中和警分局表示，全案警詢後，將依刑法公共危險罪及毒品危害防制條例移送新北地檢署偵辦；另針對毒駕部分，也依「道路交通管理處罰條例」製單舉發並查扣車輛。至於李男拒檢逃逸期間的相關交通違規，警方後續也將調閱監視器蒐證依法告發。

中和警分局中和派出所副所長高禎江表示，警方巡邏時發現男子騎車搖晃，因此上前攔查，但男子拒檢逃逸並沿途違規，最終闖紅燈肇事遭警方壓制，經快篩確認安非他命陽性後依法送辦。

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中和警方攔查毒駕拒檢男子，現場查獲電子煙主機及煙彈。記者張策／翻攝
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毒品 毒駕

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