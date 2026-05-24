中和毒駕輾死婦 王男逃離現場又有反覆吸毒之虞遭羈押

新北市中和區昨天發生毒駕死亡車禍，50歲王姓男子涉吸食依托咪酯後開車上路，在景平路、大勇街口撞倒並輾壓共乘機車的林姓姊妹，造成64歲妹妹死亡、71歲姊姊受傷。檢方今天凌晨訊問後向法院聲押，法院稍早裁定羈押，但認為沒有禁止接見通信必要。

法院指出，王男涉犯刑法不能安全駕駛致人於死、過失傷害及過失致死等罪嫌，犯罪嫌疑重大。法官審酌檢方提出事證，認為王男案發後曾駕車逃離現場，有事實足認有逃亡之虞；另王男有反覆施用毒品情形，因此有羈押原因及必要。

事故發生在昨天下午4時許，王男駕駛自小客車行經中和區景平路，準備左轉大勇街時，先撞上路旁緣石，隨後倒車撞上後方機車。71歲林姓女騎士與64歲林姓女乘客倒地後，王男又駕車前進，輾壓兩人；64歲林女送醫後不治，71歲林女肋骨、鼻梁骨折及全身多處擦傷，送醫救治，暫無生命危險。

警方到場後對王男酒測，酒測值為0，但毒品唾液快篩檢測出依托咪酯陽性反應，並在車內查獲依托咪酯煙彈及吸食器。警方訊後依不能安全駕駛罪、毒品等罪嫌移送新北地檢署偵辦，另依道路交通管理處罰條例告發並扣留車輛。

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