影／彰化毒駕砂石車衝撞賣場畫面曝光 後方駕駛驚呼「這車有病啊」

彰化5月以來接二連三發生毒駕釀嚴重交通事故，彰化市東谷路昨上午一輛砂石車失控衝撞賣場，造成3人受傷，肇事司機經警方進行毒品快篩，結果呈安非他命陽性反應，當場依現行犯逮捕，後續移送彰化地檢署，並建請檢方聲押；行車紀錄影像今天也曝光，可見砂石車在失控前早已搖搖晃晃，讓後方駕駛驚呼「這車有病」。

事故發生當下驚險畫面也隨行車紀錄器畫面曝光，一對夫妻當時正駕車行經該路段，於路口停等紅燈後，綠燈起步時跟隨在砂石車後方行駛，砂石車行駛過程中先出現明顯偏移，擦撞路樹後再劇烈修正方向，隨即失控衝進賣場。丈夫見狀驚呼「這車有病啊」，妻子則急喊「要叫救護車」，並直言「還好不是開在砂石車前方」，否則後果恐不堪設想。

警方調查，45歲蔡姓駕駛沿東谷路往東行駛，行經東谷路與金馬路口時，車輛先是異常偏離車道，隨即右偏擦撞路旁一整排行道樹，再突然往左回偏，直接衝向路旁大賣場。強大撞擊力道造成賣場鐵捲門受損、外牆梁柱磚塊剝落飛散，碎片四散後再波及停放於周邊的2輛自小客車，現場一度滿目瘡痍。

這起事故共造成3人受傷，包括砂石車駕駛本身頭部與胸部撞擊疼痛、雙手擦挫傷，另有機車騎士與乘客四肢多處擦挫傷，均送醫治療，所幸皆無生命危險。

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彰化市東谷路昨上午一輛砂石車失控衝撞賣場，造成3人受傷，肇事司機經警方進行毒品快篩，結果呈安非他命陽性反應，當場依現行犯逮捕。圖／讀者提供