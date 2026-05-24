朝柯文哲丟雞蛋遭逮 男一度覓保無著後1萬元交保

游姓男子昨天在活動中朝前台北市長柯文哲丟雞蛋並波及2名志工，志工提告，游男遭移送北檢偵訊。檢察官訊後諭令8萬元交保，游男覓保無著，檢方今天降保至1萬元他才順利交保。

台北市警察局萬華分局昨天發布新聞資料表示，民眾黨北市議員參選人吳怡萱23日在青年公園4號入口處辦活動，柯文哲在下午3時30分許參加活動時，被游男朝頭部丟擲雞蛋，蛋液擴散到在場2名志工，警力壓制游男帶回偵辦。

萬華分局表示，2名志工提告毀損罪，警詢後將游男移送台北地檢署偵辦。警方也通知台北市公園路燈工程管理處駐警隊，要求依公園管理自治條例拋棄其他廢棄物開罰游男。據了解，游男自稱為知名網紅且是許多活動的抗議常客。

檢察官昨天晚上訊後諭令游男8萬元交保，因游男覓保無著，今天中午檢察官降保至1萬元，游男才順利交保離去。