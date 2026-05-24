影／吸毒後深夜開車上路...遇警攔查還走走停停 台南警逮毒駕男

53歲郭姓男子今天凌晨2時許開車行駛在台南市中西區公園路時，左轉未依規定使用方向燈，打著雙黃燈；巡邏員警上前攔查，請他靠邊停車，郭雖然答應，卻走走停停、搖搖晃晃，員警懷疑他酒駕，並防備他要逃跑。最後郭停下車，經確認沒有酒駕，但毒品呈陽性反應。

轄區第二警分局副分局長陳勇志說明，今天凌晨民權派出所員警執行巡邏勤務，2時許在中西區、北區交界處的公園路上，發現1輛轎車未依規定使用方向燈，隨即上前攔查；郭姓駕駛酒測值雖然為零，但執行毒品唾液快篩檢測呈陽性反應，郭涉嫌毒駕，員警當場逮捕。

據了解，郭的車內沒有載人，他吸毒後，獨自深夜開車上路；警方在郭的車內起獲毒品依托咪酯煙彈、煙油及子彈等證物，全案依毒品、槍砲及公共危險罪嫌送辦。分局呼籲，取締毒駕、酒駕為警察當前重點工作，請民眾切勿以身試法、害人害己。

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53歲郭姓男子今天凌晨2時許開車行駛在台南市中西區公園路時，被警方查出毒品呈陽性反應，毒駕上路。記者袁志豪／翻攝