孫安佐案槍枝照外流疑雲 北投警清查暫未發現員警洩密

孫安佐噴火槍案衍生偵查資料外流疑雲。有媒體刊出警方搜索查扣的噴火槍頭、霰彈槍及模型槍照片，引發是否違反偵查不公開爭議。檢方接獲檢舉後要求承辦的北投警分局清查，警方檢視相關人員通聯及通訊軟體紀錄，目前尚未發現承辦員警將照片提供給媒體。

孫安佐日前在社群發布使用自製噴火槍影片，遭檢警拘提，檢方訊後向法院聲請羈押獲准。有周刊刊出疑似警方查扣物照片，包括噴火槍頭及住處搜出的槍枝，引發外界質疑照片來源。

北投警分局初步清查發現，相關照片曾在警方內部傳送，但用途多為案件回報、向長官說明等公務聯繫，尚未查出承辦人員外流給媒體。後續仍會持續釐清照片實際流向，以及是否有人違反偵查不公開或相關保密規定。