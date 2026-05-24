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又見「喪屍騎士」！倒地抽蓄又起身騎走 桃警逮人搜出依托咪酯

聯合報／ 記者朱冠諭／桃園即時報導

37歲黃姓機車騎士昨天行經桃園區中正路與和平路口時，騎車停等突然倒地抽蓄，隨後又自行起身騎車離去，過程遭民眾錄影PO網，引發議論。桃園警分局景福派出所員警網路巡邏發現後主動追查，於中山東路將黃男攔停，當場查獲俗稱「喪屍煙彈」的毒品依托咪酯，毒品唾液快篩呈陽性反應，警詢後依違反毒品危害防制條例及公共危險罪嫌移送桃園地檢署偵辦。

景福派出所員警昨天執行網路巡邏勤務時，發現有網友在社群平台發文，指稱在桃園區中正路與和平路口目擊1名機車騎士疑似吸食電子菸後突然失去平衡，連人帶車倒地抽蓄，身體與手部不斷抖動，路人見狀上前關心，他卻揮手示意不用，倒地後不久又自行爬起繼續騎車上路。網友形容黃男根本是「喪屍式倒地」，並質疑「1天是要有多少起毒駕」。

市議員黃瓊慧表示，接獲網友通報後立即致電警方，追蹤偵辦進度。警方為防範騎士引發嚴重交通事故，立即調閱沿線監視器主動追查，鎖定涉案車輛與騎士身分，於桃園區中山東路順利攔停黃男，當場在他身上查獲毒品依托咪酯，毒品唾液快篩呈陽性反應，依法逮捕並移送桃園地檢署偵辦。

桃園警分局指出，毒駕不僅危害自身安全，更嚴重威脅其他用路人生命安全，分局今年迄今已查獲108件毒駕案件，將秉持「零容忍」態度持續加強查緝力道，全力維護市民交通安全，防制毒品危害蔓延。

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37歲黃姓機車騎士昨在路口抽電子菸後竟突然倒地抽搐，行跡詭異，隨即被桃園警方查獲「喪屍煙彈」依法送辦。圖／桃園警分局提供
37歲黃姓機車騎士昨在路口抽電子菸後竟突然倒地抽搐，行跡詭異，隨即被桃園警方查獲「喪屍煙彈」依法送辦。圖／桃園警分局提供

37歲黃姓機車騎士昨在路口抽電子菸後竟突然倒地抽搐，行跡詭異，隨即被桃園警方查獲「喪屍煙彈」依法送辦。圖／桃園警分局提供
37歲黃姓機車騎士昨在路口抽電子菸後竟突然倒地抽搐，行跡詭異，隨即被桃園警方查獲「喪屍煙彈」依法送辦。圖／桃園警分局提供

毒品 機車騎士 桃園地檢署

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