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宜蘭男掛變造車牌拒檢撞警 遭開11槍逃逸南澳落網

中央社／ 宜蘭24日電

陳姓男子涉嫌駕駛懸掛變造車牌的租賃小客車拒檢，甚至開車衝撞員警，警方連開11槍制止，陳男仍趁隙駕車逃逸；警方昨天下午在南澳鄉將陳男查緝到案，詢後法辦。

37歲陳男22日晚間6時許，駕駛懸掛變造車牌的租賃小客車，行經宜蘭羅東鎮羅莊街時遇到員警巡邏，警方上前攔查，陳男拒絕配合，甚至開車衝撞員警，導致2名員警腿部受輕傷。

員警在生命安全受到威脅下，依法連開11槍制止，不過陳男仍強行開車逃離現場。警方隨即調閱監視器畫面追查，發現陳男在逃逸過程中不斷變換交通工具，企圖規避警方查緝，最終逃往南澳鄉某部落躲藏。

警方動員前往南澳鄉查緝，陳男發現警方蹤跡，一度鑽入草叢、翻越鐵軌逃逸，經警方持續搜索，並在部落居民協助下，昨天下午5時許將陳男查緝到案；詢後將依刑法變造特種文書、妨害公務罪嫌，移送地檢署偵辦。

羅東警分局偵查隊副隊長黃仕維今天表示，民眾切勿使用偽造、變造車牌或拒檢逃逸，對於危害員警執勤安全及公共安全的不法行為，警方必定依法嚴辦，以維護社會治安與民眾安全。

南澳 宜蘭 羅東

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