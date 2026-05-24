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彰化、中和接連爆毒駕事故 侯友宜：從重量刑勢在必行

聯合報／ 記者張策／新北即時報導

彰化、中和區近日接連發生毒駕重大事故，引發社會關注。新北市長侯友宜今天上午出席土城承天禪寺釋迦牟尼聖誕參拜祈福活動受訪表示，對毒駕「絕對零容忍」，已要求警方擴大臨檢高風險熱區，並強調若毒駕事件持續發生，「從重量刑、提高刑度是必然的」。

新北市中和區昨日下午發生毒駕死亡車禍，50歲王姓男子駕車行經景平路、大勇街口時失控衝撞停等紅燈機車，造成一對林姓姊妹1死1傷。警方事後在車內查獲二級毒品依托咪酯（俗稱喪屍煙彈），王男檢驗也呈毒品陽性，引發外界關注毒駕問題與刑責是否應加重。

侯友宜指出，昨天中和發生毒駕事件後，他第一時間即要求相關單位全面掌握狀況，除持續關心受害者及家屬外，也要求警察局全力展開擴大臨檢，尤其針對高風險熱區加強壓制，並持續向上溯源查緝毒品來源。

侯友宜表示，毒品造成的公共安全危害極大，「我們一定全力以赴壓制所有犯罪」，並提到新北市過去是全台第一個提出將依托咪酯列為管制毒品的地方政府，在取締毒駕案件上也持續強力執法。他認為，若在現行制度下仍持續發生毒駕事故，「我相信從重量刑、提高刑度是必然的」。

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新北市長侯友宜今天談中和毒駕死亡車禍，強調對毒駕「絕對零容忍」。記者張策／攝影
新北市長侯友宜今天談中和毒駕死亡車禍，強調對毒駕「絕對零容忍」。記者張策／攝影

中和 毒駕 侯友宜

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