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彰化毒駕不到1個月釀4死、昨路檢再抓2件 議員喊追加快篩劑

聯合報／ 記者林敬家／彰化即時報導

彰化市彰南路3段5月22日發生毒駕肇事造成2人死亡、3人受傷重大交通事故，彰化分局昨天展開路檢攔查專案大執法勤務，光是一天就查獲毒駕2件、酒駕5件、毒品通緝犯1人及逃逸移工1名，也舉發闖紅燈等重大交通違規81件；彰化分局統計，自今年5月1日至23日止，共查獲毒駕16件、酒駕52件。

彰化毒駕案件接二連三，彰化市中華西路陸橋本月4日清晨才發生BMW轎車駕駛毒駕連續撞死機車騎士與轎車女駕駛，造成二死二傷重大事故，不到一個月彰化市彰南路前晚發生二死三傷重大車禍，林姓夫妻與女兒在火鍋店前聊天時，遭一輛小貨車猛烈撞擊，林翁與女兒送醫不治，妻子重傷。

警方在貨車內起獲數顆喪屍菸彈、海洛因毒品，駕駛李建忠以毒品快篩呈陽性反應，經抽血發現血液中含有安非他命、嗎啡成分，證實為毒駕，彰化檢方調查，李男疑於開車前施用數種毒品，聲請羈押禁見，彰院裁定羈押。

此外昨天上午彰化市東谷路一輛砂石車突然撞進大賣場事故造成3人受傷，肇事司機毒品快篩呈安非他命陽性反應，當場被警方依現行犯逮捕，將移送彰化地檢署建請檢方聲押。

彰化分局指出，針對轄內毒（酒）駕「易肇事路段」及「事故熱時」規劃部署勤務，除執行定點路檢攔查外，也採取不定點機動攔查及日間定點路檢勤務，全力防制重大交通事故，並持續查緝毒品犯罪，積極向上溯源追查毒品來源。

針對縣內毒駕問題，彰化縣議員吳韋達上周已在彰化縣議會質詢，彰化縣警察局長陳世煌指出，去年11月全國開始實施毒品快篩試劑，目前中央和地方購買共有768劑，已使用180 劑。

吳韋達表示，相較國外使用快篩劑執法比例，彰化使用量偏低。據了解，基層員警若需要使用快篩劑，常須臨時聯絡同仁送來，試劑未配置於巡邏車、臨檢勤務或派出所，增加第一線執法困難。

他指出，快篩劑一劑約300多元，即使縣府追加1000劑，財政負擔也不高，卻能讓第一線員警在面對疑似毒駕案件時，更有工具與執法底氣

彰化市彰南路3段5月22日發生毒駕肇事造成2人死亡、3人受傷重大交通事故，彰化分局昨天展開路檢攔查專案大執法勤務，光是一天就查獲毒駕2件、酒駕5件等。圖／彰化分局提供
彰化市彰南路3段5月22日發生毒駕肇事造成2人死亡、3人受傷重大交通事故，彰化分局昨天展開路檢攔查專案大執法勤務，光是一天就查獲毒駕2件、酒駕5件等。圖／彰化分局提供

彰化市彰南路3段5月22日發生毒駕肇事造成2人死亡、3人受傷重大交通事故，彰化分局昨天展開路檢攔查專案大執法勤務，光是一天就查獲毒駕2件、酒駕5件等。圖／彰化分局提供
彰化市彰南路3段5月22日發生毒駕肇事造成2人死亡、3人受傷重大交通事故，彰化分局昨天展開路檢攔查專案大執法勤務，光是一天就查獲毒駕2件、酒駕5件等。圖／彰化分局提供

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