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接連發生毒駕釀死亡事故 安平警在這兩處擴大路檢加強查緝

聯合報／ 記者袁志豪／台南即時報導

國內近日接連發生毒駕釀死亡事故，彰化市李姓男子前天毒駕貨車失控撞上路旁行人，造成林姓一家5口2死，新北市王姓男子昨天毒駕倒車撞倒機車並輾過倒地的林姓姊妹釀1死1傷，台南市警第四分局昨晚立即在慶平路及觀夕平台規劃擴大路檢勤務，至目前尚未發現不法。

分局指出，有鑑於國內發生多起毒駕釀禍事故，引發社會各界高度關注，為防制新興毒品及毒駕案件，確保民眾生命財產安全，昨晚9時結合交通警察大隊，在慶平路及觀夕平台執行擴大路檢，並至轄內特定營業場所展開全面臨檢，防制暴力、毒品及危險駕車等不法情事發生。

分局表示，觀夕平台深夜經常有年輕人聚集飆車、競速或燒胎等；慶平路附近不少夜店餐酒館，是高酒駕熱點，去年12月16日48歲餐飲業者鄭傳吉即是在此路段酒駕撞死正在路邊執行垃圾收運作業的陳姓女清潔員，分局加強防範，昨晚針對往來車輛及人員實施盤查。

昨晚分局長廖水池、交通大隊長賴銘助均到場參與勤務，針對觀夕平台及慶平路等高熱點區域實施路檢後，昨晚尚未查獲相關違規或不法情事；分局呼籲，吸毒後駕車將對社會治安及交通安全造成極大威脅，警方將持續規劃各式勤務加強攔查，結合情資分析全力查緝毒駕案件。

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台南市警第四分局昨晚在慶平路及觀夕平台規劃擴大路檢勤務，至目前尚未發現不法。記者袁志豪／翻攝
台南市警第四分局昨晚在慶平路及觀夕平台規劃擴大路檢勤務，至目前尚未發現不法。記者袁志豪／翻攝

台南市警第四分局昨晚在慶平路及觀夕平台規劃擴大路檢勤務，至目前尚未發現不法。記者袁志豪／翻攝
台南市警第四分局昨晚在慶平路及觀夕平台規劃擴大路檢勤務，至目前尚未發現不法。記者袁志豪／翻攝

台南市警第四分局昨晚在慶平路及觀夕平台規劃擴大路檢勤務，至目前尚未發現不法。記者袁志豪／翻攝
台南市警第四分局昨晚在慶平路及觀夕平台規劃擴大路檢勤務，至目前尚未發現不法。記者袁志豪／翻攝

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