中和毒駕輾死婦 檢方認有反覆實施之虞聲押肇事王男

新北市中和區昨天發生毒駕死亡車禍，50歲王姓男子涉吸食依托咪酯後開車上路，撞倒並輾壓共乘機車的林姓姊妹，造成64歲妹妹死亡、71歲姊姊受傷。檢察官今天凌晨訊問後，認定王男涉犯刑法公共危險罪，且有湮滅證據、反覆實施之虞，已向法院聲請羈押，目前法院尚未通知開庭時間。

昨天下午4時許，王男駕駛自小客車行經中和區景平路，準備左轉大勇街時，先撞上路旁緣石，隨後倒車撞上後方由71歲林姓女子騎乘、搭載64歲林姓女子的機車。兩人倒地後，王男車輛輾壓機車騎士及乘客，造成64歲林女送醫後不治，71歲林女肋骨、鼻梁骨折及全身多處擦傷，送雙和醫院救治，暫無生命危險。

警方到場後對王男酒測，酒測值為0，但毒品唾液快篩檢測出依托咪酯陽性反應，並在車內查獲依托咪酯煙彈及吸食器。警方訊後依公共危險及毒品罪嫌將王男移送新北地檢署偵辦，另依道路交通管理處罰條例告發並扣留車輛。

中和警分局表示，近期針對依托咪酯等新興毒品及毒駕行為加強取締，4月取締41件、5月至今查獲48件，將持續加強臨檢與巡邏，防止毒駕危害用路人安全。

※ 珍愛生命，向毒品說 NO！毒品危害防制諮詢專線 0800-770-885