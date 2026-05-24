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假牌車挨轟11槍還撞警逃逸 羅東警24小時內南澳山區逮獲
昨天傍晚在宜蘭羅東涉嫌掛假牌衝撞員警的嫌犯，逃亡24小時後於南澳鄉山地部落落網。犯嫌在案發後連續變換交通工具潛逃進深山，警方隨即封鎖現場、徹夜調閱監視器追蹤，最後在當地部落民眾協助下，合力圍捕翻越鐵軌企圖逃跑的犯嫌，24小時內把人緝捕到案。
這起嚇人的街頭槍響，羅東分局員警於22日晚間18時許巡邏至羅東鎮羅莊街慈安寺前路口時，眼尖發現一部租賃小客車懸掛變造的偽造車牌，隨即上前攔查；不料，該車駕駛作賊心虛竟然拒檢，甚至加速企圖衝撞員警，當場造成2名執勤員警腿部挫傷。
危急之際，員警閃避並拔槍依法制止，朝犯嫌車輪連轟11槍，犯嫌遭開槍示警後仍瘋狂駕車逃逸，現場彈殼散落，突如其來的巨大槍響也嚇壞附近正準備倒垃圾的住戶。
犯嫌隨後在不遠處棄車，警方隨即封鎖現場鑑識採證，並成立專案小組擴大調閱監視器，追查發現狡猾犯嫌在逃逸過程中多次變換交通工具企圖設下斷點、規避追緝，最後一路潛逃躲進南澳鄉的深山部落。
專案小組掌握線索後深夜入山，在查緝過程中，犯嫌見形跡敗露，仍企圖逃逸，徒步鑽入草叢、甚至翻越鐵軌試圖逃避，所幸在警方與部落民眾熱心協助下，發動圍網成功合圍，昨天傍晚於24小時內將其壓制逮捕。
經查，陳姓嫌犯宜蘭人，年約40幾歲，目前正在製作筆錄中。羅東警分局呼籲，民眾切勿心存僥倖使用偽造車牌或蓄意拒檢逃逸，對於任何危害員警執勤安全及公共秩序之不法暴行，警方必將祭出鐵腕、依法嚴辦。
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