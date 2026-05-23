女毒蟲緊抱紙袋東張西望 台南警眼尖查獲5公斤安毒

台南市警五分局警備隊副隊長蘇敬修昨在開元派出所旁，發現33歲趙姓女子不斷東張西望，突穿越馬路坐上一輛轎車副駕駛座，隨後又下車自後車廂提取一只大紙袋欲離去而遭警攔查，當場查獲五包安非他命、總重逾5公斤，警方依涉違反毒品危害防制條例罪移送，經檢方聲羈獲准。

據了解，因蘇敬修曾因毒品案逮過趙女，在騎樓看到她立刻提高警覺暗中觀察，發現她行蹤可疑，不斷東張西望，隨後有輛轎車駛近。蘇立即通知線上警力到協助。

不久，趙女突穿越馬路坐上一部轎車副駕駛座，數分鐘後又下車自後車廂提取一只大型紙袋，欲搭另輛轎車離去，蘇見狀立即上前攔查。

未料，趙女緊抱紙袋，一度藉故脫身，但因她雙手抱著紙袋，且有袋內物品頗有份量，最後她妥協打開紙袋，裡面白色粉末疑為毒品。

警方指出，經查駕駛為白牌司機，趙女則為毒品人口，經初步檢驗確認紙袋內為第二級毒品安非他命，共查獲5包、總重5110公克。另趙女尿液篩檢呈安非他命陽性反應，全案依違反毒品危害防制條例罪嫌送辦。

然而，警方懷疑案情並不單純，恐與毒品交易有關，趙女經檢方聲請羈押獲准外，警方持續向上溯源追查，防止毒品流入社區，危害民眾安全。

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