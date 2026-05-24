毒駕害命 彰化市貨車撞死父女

彰化貨車司機疑毒駕，前晚撞進小火鍋店，林姓老闆一家三口捲入車底。圖／民眾提供

彰化市前晚發生疑似毒駕重大車禍，李姓男子駕駛中型貨車失控撞上路旁行人，造成林姓一家五口二死。警方事後對李男進行毒品唾液快篩呈陽性反應，警方依毒駕致死罪嫌移送，檢方聲押獲准。這也是彰化市本月第二起毒駕死亡事故，累計已造成四死，警方昨天宣布將加強臨檢與毒駕查緝。

警方調查，林男（八十歲）、王姓妻子（六十九歲）、長女（五十六歲）及次女夫婦，前晚到彰化市彰南路三段女婿經營的小火鍋店幫忙，晚間九點半打烊後步出店外，不料李男（四十八歲）駕駛中型貨車從後方失控衝撞，先撞上路旁電線桿，再撞向一家人。

撞擊後，林男夫婦與長女遭壓困車底，次女及女婿則遭擦撞跌倒受傷。警消獲報趕抵，使用破壞器材頂升車體，救出受困的林家三人及受困駕駛座的李男。

其中林男與其長女救出時已無呼吸心跳，送往彰化基督教醫院搶救仍宣告不治；王姓妻子骨盆骨折及全身多處擦挫傷，送醫後無生命危險。次女與女婿為擦挫傷，未搭救護車就醫。

彰化基督教醫院表示，林男有嚴重腦部外傷，四肢與胸部也有多處擦挫傷；長女頭骨明顯變形、腦組織外露，右手嚴重變形，四肢及胸部均有擦挫傷，經急救均不治。

警方指出，李男酒測值為零，但毒品唾液快篩呈陽性反應，後續已採集血液送驗，訊後依公共危險罪嫌移送偵辦。

彰化市本月四日才發生另一起毒駕死亡事故，高姓男子（卅歲）駕駛轎車高速衝撞機車及對向車輛，造成二死二傷，高男訊後遭法院裁定羈押。

警方統計，今年迄今全縣已查獲毒駕二二三件，其中八件建請羈押、二件獲准；彰化警分局轄區則查獲四十九件、建請羈押三件、一件裁定羈押。警方表示，後續將持續加強臨檢、路檢勤務，全面查緝毒駕與追查毒品來源。

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