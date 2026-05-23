影／毒駕男自撞後「急速倒車轉圈」 波及待轉機車姊妹1死1傷

新北市中和區今天下午發生嚴重死亡車禍，王姓男子涉嫌毒駕先自撞路邊路緣石，竟急速倒車還轉圈，波及在路口機車待轉區的1對姊妹，釀1死1傷，警方當場王男車上查獲依托咪酯菸彈及吸食器1枚，警詢後依毒品及公共危險罪嫌移送新北地檢署偵辦並建請檢方聲押。

警方調查，汽車駕駛王姓男子（50歲）今天下午4時許駕車沿中和區景平路欲左轉大勇街時，先不慎撞擊景平路170號前路邊緣石，隨後竟急速倒車還轉圈，撞擊後方同沿景平路欲左轉大勇街、由姊姊林姓女子（71歲）所騎機車並搭載妹妹林姓女子（64歲），2人連人帶車被撞擊倒地，還來不及起身，王男又再度駕車前進，二度撞上並直接輾壓機車駕駛及乘客2人。

傷者71歲姊姊為肋骨及鼻梁骨折、全身多處擦傷，由救護車送往雙和醫院救治，無生命危險；妹妹因被汽車輾壓，當場無生命跡象，送往新店慈濟醫院急救至今晚7時許宣告不治。

王男酒測值為零，但毒品唾液快篩檢測，結果呈依托咪酯陽性反應，警方並當場查獲依托咪酯菸彈及吸食器1枚。警詢後依毒品及公共危險罪嫌移送新北地檢署偵辦並建請檢方聲押。

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新北市中和區今天下午發生嚴重死亡車禍，王姓男子涉嫌毒駕先自撞路邊路緣石，竟急速倒車還轉圈，波及在路口機車待轉區的1對姊妹，釀1死1傷。記者王長鼎／翻攝

新北市中和區今天下午發生嚴重死亡車禍，王姓男子涉嫌毒駕先自撞路邊路緣石，竟急速倒車還轉圈，波及在路口機車待轉區的1對姊妹，釀1死1傷。記者王長鼎／翻攝

新北市中和區今天下午發生嚴重死亡車禍，王姓男子涉嫌毒駕先自撞路邊路緣石，竟急速倒車還轉圈，波及在路口機車待轉區的1對姊妹，釀1死1傷。記者王長鼎／翻攝