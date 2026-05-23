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父女雙亡妻重傷…彰化貨車毒駕駛撞火鍋店 檢方聲押獲准
彰化縣李姓男子昨晚駕駛中型貨車直撞路邊，撞上林姓男子一家四口和女婿，釀兩死三傷，警方檢驗李男唾液呈毒品陽性反應，移送偵辦，彰化地檢署依犯毒駕致死罪建議聲押獲准，未禁見。
這是本月第二起毒駕死亡，累計造成4死5傷，彰化警方昨宣布規畫重點路段臨檢、路檢並向上溯源緝毒，希望有效降低毒駕。
據調查，林男（80歲）、69歲王姓妻子，和林男的長女（56歲）、次女夫婦，前天到女婿經營的小火鍋店工作，晚上9點30打烊後離開，5人走在彰化市彰南路三段，李男（48歲）駕駛中型貨車從後追撞，林男夫婦和長女都被壓在車底，次女及女婿被擦撞跌倒。警消據報趕到，消防員把林男夫婦和長女送醫救治，林男、長女不治身亡，王姓妻子重傷住院。
警方實施酒測李男酒測值0，但驗出唾液毒品陽性反應，詢問後移送偵辦，地檢署檢察官陳顗安相驗、複訊李男，認毒駕致死罪嫌重大，且有勾串、逃亡，並有反覆毒駕再犯之虞，今晚向法院聲押獲准。
彰化市本月4日清晨在中華路橋發生毒駕，高姓男子（30歲）駕駛BMW轎車高速衝撞機車再失控撞上對向汽車，造成吳姓機車騎士（64歲）和翁姓女駕駛人（24歲）身亡，波及兩名用路人。高男經檢方訊後向法院聲請羈押獲准。
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