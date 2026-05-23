高雄居民貼文舉報「仁武毒大樓」K味日夜飄 警二度查看結果曝光

高雄民眾在網路以「免費二手菸體驗戶」為題貼文，舉報仁武區有「毒大樓」，疑似有人在不同樓層吸食K煙和毒品，刺鼻化學味日夜飄，報警反映過，但吸的人卻不怕；轄區警方指，員警二度到場查看均未聞到任何K他命燃燒味道，未發現異狀。

有網友在臉書社團《仁武人》大小事以「免費二手菸體驗戶」為題貼文，指真的不是我們住戶太敏感，而是這棟大樓的狀況，已經讓很多人快住不下去。原PO指，疑似吸食K煙和毒品的人，似乎特別喜歡聚集在這棟大樓，而且還分散在不同樓層。

原PO並形容，那個味道刺鼻有化學味、臭甜味，日夜都飄，有時一打開窗戶連走廊、浴室、陽台味道都非常重，最無奈的是放假時小孩、老人整天在家。也有人報警、反映過，管委會也不是沒處理，但現在吸的人根本不怕。

原PO指出，希望警方和相關單位能把這裡列為重點巡查、注意對象，而不是只有接到報案才短暫來看。

轄區仁武警分局指出，警方曾在上月接獲該大樓民眾二度報案，報案人表示社區大樓內聞到濃厚K煙味，但員警到場查看均未聞到任何K他命燃燒味道，告知結果後，報案人表示暫不需要警方協助。

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