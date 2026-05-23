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才剛闖523遊行…網紅「吃屎哥」接連鬧場 對柯文哲砸雞蛋動機曝光

聯合報／ 記者翁至成／台北即時報導

民眾黨前主席柯文哲今天和妻子陳佩琪一同到萬華青年公園，出席中正萬華議員參選人吳怡萱的親子活動，期間網紅「吃屎哥」游兆霖突闖入砸雞蛋，所幸柯僅遭蛋液波及，現場警力見狀立刻壓制逮捕，雖然柯並未提告，但另有兩名志工同遭波及提告，警詢後以毀損罪現行犯把游兆霖移送台北地檢署。

據了解，網紅「吃屎哥」游兆霖（34歲）今天接連鬧場，先在今天下午1點50分許，至大安區忠孝復興捷運站外亂入「523挺軍購大遊行」，在律師賴中強發言時闖入，不斷高喊「國民黨賣台，我是議員參選人吃屎哥」等語，立刻遭現場警力制止並區隔，事後要求離開。

孰料網紅「吃屎哥」不罷休，100分鐘後，約在今天下午3點32分許，跑到萬華區吳怡萱的親子活動對柯文哲砸雞蛋，他買了一盒雞蛋，先拿起一顆雞蛋正要丟擲，孰料疑沒有掌握好力道，在舉起手時蛋就被捏碎，蛋液立刻噴灑出來，釀柯文哲頭髮、兩名民眾黨志工李姓女子、王姓男子遭波及。

由於民眾黨志工認為被蛋液噴灑到的衣服已不堪使用，2人對「吃屎哥」游兆霖提告毀損，警方獲悉依現行犯逮回派出所，游兆霖警詢時稱「就是想紅」才砸雞蛋，被依法送辦。

網紅「吃屎哥」約在今天下午3點32分許，跑到民眾黨市議員參選人吳怡萱的親子活動，欲對柯文哲砸雞蛋，遭警方壓制逮捕。記者翁至成／翻攝
網紅「吃屎哥」約在今天下午3點32分許，跑到民眾黨市議員參選人吳怡萱的親子活動，欲對柯文哲砸雞蛋，遭警方壓制逮捕。記者翁至成／翻攝

網紅「吃屎哥」約在今天下午3點32分許，跑到民眾黨市議員參選人吳怡萱的親子活動，欲對柯文哲砸雞蛋，遭警方壓制逮捕。記者翁至成／翻攝
網紅「吃屎哥」約在今天下午3點32分許，跑到民眾黨市議員參選人吳怡萱的親子活動，欲對柯文哲砸雞蛋，遭警方壓制逮捕。記者翁至成／翻攝

網紅「吃屎哥」約在今天下午3點32分許，跑到民眾黨市議員參選人吳怡萱的親子活動，欲對柯文哲砸雞蛋，遭警方壓制逮捕。記者翁至成／翻攝
網紅「吃屎哥」約在今天下午3點32分許，跑到民眾黨市議員參選人吳怡萱的親子活動，欲對柯文哲砸雞蛋，遭警方壓制逮捕。記者翁至成／翻攝

柯文哲 網紅 陳佩琪

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