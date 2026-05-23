彰化毒駕車禍奪兩命 貨車駕駛經檢方複訊依毒駕致死罪嫌聲押

彰化縣李姓中型貨車駕駛人昨晚駕車直撞路人，造成林姓男子一家四口2死2傷、女婿輕傷，警方到場實施酒測，李男酒測值為0，唾液卻呈現毒品陽性反應，警詢後移送偵辦，彰化地檢署檢察官陳顗安相驗、複訊李男，認其毒駕致死罪嫌重大，且有勾串、逃亡，並有反覆毒駕再犯之虞，向法院聲押禁見。

據調查，林男（80歲）、王姓妻子（69歲），和林男的長女（56歲）、次女夫婦，前天到女婿經營的小火鍋店工作，晚上9點30打烊後離開，5人走在彰化市彰南路三段，李男（48歲）駕駛中型貨車從後追撞，林男夫婦和長女都被壓在車底，次女及女婿被擦撞跌倒。

警消據報趕到，消防隊員使用破壞機械救出被壓在車底的林男一家三口，及卡在貨車駕駛座的李男，林男夫婦已無呼吸心跳，其餘三人分受輕重傷，林家長女送醫，次女和女婿身體擦挫傷未搭救護車就醫。

彰化市本月4日清晨在中華路橋發生毒駕，高姓男子（30歲）駕駛BMW轎車高速衝撞機車再失控撞上對向汽車，造成吳姓機車騎士（64歲）和翁姓女駕駛人（24歲）身亡，波及兩名用路人。高男也受傷送醫，檢方訊後向法院聲請羈押高男獲准。

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