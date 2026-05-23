影／被監察院重罰254萬元 柯文哲：監察院跟地檢署「狼狽為奸」

前民眾黨主席柯文哲與太太陳佩琪等，下午前往青年公園，參加由民眾黨台北市中正、萬華市議員參選人吳怡萱舉辦的 「誰是闖關王 親子大挑戰」活動，活動中規劃多項親子互動闖關遊戲、手作體驗，讓孩子在挑戰中學習。柯文哲與陳佩琪也與小朋友一同起身跳舞，也在繪本區一同讀繪本給小朋友聽，一起共渡親子愉快的活動。

柯文哲會前受訪，就2024年參選總統期間，涉違反政治獻金法，遭監察院重罰254萬元一事柯文哲表示，司法是國家最後一道防線，它應當被人民信任，司法不可以變成是政治工具。

柯文哲表示，這很明顯台北地檢署勾結鏡新聞淪為政治打手。這不就是台灣人民的普遍印象嗎？

柯文哲接著指出，這不就是監察院跟地檢署「狼狽為奸」，賴政府要去思考的。柯文哲再次表示，司法是國家最後一道防線，千萬不可以讓司法變成政治工具。

而對於關於北市都發局公告撤銷京華城20%容積獎勵回到 560%一事，柯文哲表示，要看實際的問題，到底是京華城自己自願放棄那 20% 或是如何。柯文哲強調，司法真正要對付的是柯文哲，這是波及無辜。所以中石化集團、沈慶京的企業，現在在「止損」、「棄車保帥」，要救生存。

柯文哲重申，不應當為了要對付柯文哲一人，波及無辜。往下往下水水，其實真的中工倒了，應該有上千個家庭會被波及，這實在是不應當。

前民眾黨主席柯文哲（左）與太太陳佩琪（右），下午前往青年公園，參加由民眾黨台北市中正、萬華市議員參選人吳怡萱（中）舉辦的 「誰是闖關王 親子大挑戰」活動，一同起身跳舞。記者黃義書／攝影

前民眾黨主席柯文哲（左）與太太陳佩琪（右），下午前往青年公園，參加由民眾黨台北市中正、萬華市議員參選人吳怡萱（中）舉辦的 「誰是闖關王 親子大挑戰」活動，一同起身跳舞。記者黃義書／攝影

前民眾黨主席柯文哲（中）下午前往青年公園，參加由民眾黨台北市中正、萬華市議員參選人吳怡萱（左）舉辦的 「誰是闖關王 親子大挑戰」活動，柯文哲就涉違反政治獻金法，遭監察院重罰254萬元一事表示，這不就是監察院跟地檢署「狼狽為奸」；司法是國家最後一道防線，千萬不可以讓司法變成政治工具。記者黃義書／攝影