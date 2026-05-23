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政治獻金案確定遭重罰254萬 柯文哲嘆：監察院跟地檢署狼狽為奸

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政治獻金案確定遭重罰254萬 柯文哲嘆：監察院跟地檢署狼狽為奸

聯合報／ 記者楊正海／台北即時報導

民眾黨前主席柯文哲2024年參選總統期間，涉違反政治獻金法，遭監察院裁罰，經訴願程序，監院日前裁定，對柯文哲再提起之訴願駁回，政治獻金案確定共裁罰254萬元，沒入5579萬餘元。對此，柯文哲下午受訪感嘆，監察院就是跟地檢署狼狽為奸。

柯文哲下午與妻子陳佩琪，參加台北市中正萬華議員參選人吳怡萱所舉辦的親子活動「誰是闖關王 親子大挑戰」活動受訪，針對遭監察院重罰，柯文哲說，司法是國家最後一道防線，應當被人民信任，不可以變成是政治工具。在整個他的案子裡，從頭到尾個很明顯，台北地檢署勾結鏡新聞，淪為政治打手，這不是台灣人民的普遍印象嗎？

柯文哲說，對他來講，監察院就是跟地檢署狼狽為奸，「但是算了」這個也是賴政府自己要去思考的，其實司法是國家最後一道防線，千萬不可以讓司法變成政治工具。

他說，一旦老百姓開始在想「司法怎麼是這樣？」這個對國家的後遺症實在是太大了；他還嘆說，不過現在離2028年(大選)又滿久的，怎麼辦？還是要過日子啊。

台北市前市長柯文哲參加台北市中正萬華議員參選人吳怡萱所舉辦的親子活動「誰是闖關王 親子大挑戰」受訪。記者楊正海／攝影
台北市前市長柯文哲參加台北市中正萬華議員參選人吳怡萱所舉辦的親子活動「誰是闖關王 親子大挑戰」受訪。記者楊正海／攝影

柯文哲 政治獻金 監察院 陳佩琪 吳怡萱 民眾黨

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