政治獻金案確定遭重罰254萬 柯文哲嘆：監察院跟地檢署狼狽為奸

民眾黨前主席柯文哲2024年參選總統期間，涉違反政治獻金法，遭監察院裁罰，經訴願程序，監院日前裁定，對柯文哲再提起之訴願駁回，政治獻金案確定共裁罰254萬元，沒入5579萬餘元。對此，柯文哲下午受訪感嘆，監察院就是跟地檢署狼狽為奸。

柯文哲下午與妻子陳佩琪，參加台北市中正萬華議員參選人吳怡萱所舉辦的親子活動「誰是闖關王 親子大挑戰」活動受訪，針對遭監察院重罰，柯文哲說，司法是國家最後一道防線，應當被人民信任，不可以變成是政治工具。在整個他的案子裡，從頭到尾個很明顯，台北地檢署勾結鏡新聞，淪為政治打手，這不是台灣人民的普遍印象嗎？

柯文哲說，對他來講，監察院就是跟地檢署狼狽為奸，「但是算了」這個也是賴政府自己要去思考的，其實司法是國家最後一道防線，千萬不可以讓司法變成政治工具。

他說，一旦老百姓開始在想「司法怎麼是這樣？」這個對國家的後遺症實在是太大了；他還嘆說，不過現在離2028年(大選)又滿久的，怎麼辦？還是要過日子啊。