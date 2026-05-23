台中男疑毒駕遭攔查 警查獲毒品開單扣車送辦

嘉義縣中埔鄉曾姓男子近日與鄰居打撲克牌，深夜喧嘩遭檢舉，警方到場制止，他懷疑是住在隔壁的曾姓親戚報警，曾姓親戚面對指控，酒後情緒激動、對空鳴槍，警方再度獲報趕往現場，與嫌犯談判並交出空氣槍一把，警詢後依妨害自由罪嫌移送嘉義地檢署偵辦。

2026-05-23 12:57