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台中男疑毒駕遭攔查 警查獲毒品開單扣車送辦
台中警方今天巡邏行經西屯區，發現1輛小客車違規停車，上前攔查時對方加速逃逸，經攔下車輛發現王姓駕駛持有毒品喪屍煙彈，經唾液毒品檢測呈陽性反應，依法開單扣車送辦。
台中市政府警察局第六分局表示，員警凌晨3時許在西屯福星路執行巡邏勤務時，發現小客車違停，立即上前攔查。
王姓駕駛未依規定配合警方攔查，反而加速逃逸，經員警尾隨攔下車輛，於查驗過程中，當場查獲王姓男子持有毒品依托咪酯（俗稱喪屍煙彈）28公克，經以唾液毒品檢測呈陽性反應。
警方依違反道路交通管理處罰條例開單舉發，移置車輛保管，後續依違反毒品危害防制條例罪嫌，將王姓男子移送台灣台中地方檢察署偵辦。
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