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彰化市再傳毒駕！小火鍋店父女不治母重傷 累計毒駕奪4命

聯合報／ 記者簡慧珍／彰化即時報導

彰化縣1名李姓男子昨晚駕駛貨車撞進一家小火鍋店，準備打烊的林姓老闆夫婦和女兒都被壓在車底，父女不治，母重傷。警方趕到為李男實施酒測竟驗出吸毒陽性反應，詢問後移送偵辦並建請聲押。這是彰化市本月第二起毒駕車輛，奪走4條人命。

據了解，彰化市彰南路三段這家小火鍋店昨晚打烊，老闆的林姓岳父、岳母和大姨收拾完物品，走出火鍋店，李男9點40多分駕駛中型貨車失控先撞店外電線桿再撞上準備回家的林男一家三口，發生巨大撞擊聲，附近民眾見狀，連忙通報彰化縣消防局。

消防人員9點 48分據報趕到，發現有3人都被壓在車底，使用破壞器材撐高和移動車輛，救出車底3人，其中80歲男子（火鍋店老闆）、56歲女子（老闆的女兒）均無呼吸心跳，消防員當場急救並送彰化基督教醫院，救治半小時仍不治。69歲女子（老闆的黃姓妻子）被壓在車頭前，疑似骨折，送彰化秀傳醫院急救後脫離險境。

肇事黃男（48歲）被卡在貨車駕駛座，消防人員破壞變形車門救出，警方到達實施酒測竟檢出毒品陽性反應，但他辯稱睡眠不足精神不濟。警方請醫院採集血液送驗。

彰化市本月4日在中華陸橋發生毒駕車輛，造成兩死兩傷慘劇，未料昨晚又發生疑似毒駕。彰化縣警察局今表示，李男不明原因撞擊路旁電線桿再撞人，造成4人受傷，經緊急送醫救治3名傷勢嚴重，其中兩人不治，警方對李男施以酒測及毒品唾液快篩，結果發現酒測值為零，毒品唾液快篩陽性，逮捕和調查後依涉犯公共危險毒駕罪移送偵辦，建請檢察官聲押。

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彰化市小火鍋店林姓老闆一家三口被壓在車底，消防人員把他們從車底救出。圖／民眾提供
彰化市小火鍋店林姓老闆一家三口被壓在車底，消防人員把他們從車底救出。圖／民眾提供

李男駕駛中型貨車先撞電線桿再撞小火鍋店門，準備打烊的林姓老闆一家三口被壓在車底，消防人員施救。圖／民眾提供
李男駕駛中型貨車先撞電線桿再撞小火鍋店門，準備打烊的林姓老闆一家三口被壓在車底，消防人員施救。圖／民眾提供

彰化縣消防人員救出彰化市小火鍋店林姓老闆一家三口，當場急救。圖／民眾提供
彰化縣消防人員救出彰化市小火鍋店林姓老闆一家三口，當場急救。圖／民眾提供

毒駕 火鍋 彰化縣

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