前夫妻檔製毒煙彈販售 高雄逮涉毒1男3女送辦

高雄警方接獲密報，得悉黃姓男子與前妻蘇姓女子，透過網路購買煙彈彈殼及化學原料，涉嫌調製依托咪酯煙彈，前往他們住處查緝，果然搜出依托咪酯原料、毒品咖啡包及分裝器具，全案依違反毒品危害防制條例罪嫌移送法辦。

5月20日下午4時許，警方根據密報，在高雄市鳳山區某超商找到黃姓男子（32歲），查扣依托咪酯煙彈5顆、補充液、K盤及手機等證物，逮捕他與涉嫌吸毒的蘇姓女子（30歲）。

當晚6時許，警方再赴楠梓區，查緝黃男的前妻蘇女（30歲），查扣依托咪酯原油、K他命、毒品咖啡包、哈密瓜錠、依托咪酯煙彈及空煙彈、電子磅秤等證物，一併逮捕在場的21歲胡姓女子。

警方調查，黃男和前妻蘇女涉嫌製造、持有第二級毒品並意圖販售；林、胡2女則涉嫌施用及持有第二級毒品。全案經警詢後，依違反毒品危害防制條例罪嫌，將4人移送高雄地檢署偵辦。

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警方在黃男和蘇女住處查獲煙彈及相關證物。記者林保光／翻攝