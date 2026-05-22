吸毒逆子21萬餘元罰單繳不出 7旬父打工攢錢一次清

桃園林姓男子長期無照、飆車又違停，還欠毒品講習怠金逾35萬元，2年前出獄後曾陸續清償，卻又涉毒賭沉淪，70多歲老父見兒深陷債務泥沼，拚老命去打工，終於存到21萬5660元，前天一早急到執行署桃園分署繳清，林翁說「我辛苦沒關係，只想換他一個未來」。

執行署桃園分署指出，這名現年32歲林姓男子，長期因無照駕駛、超速及違規停車等行為，累積多達61張交通違規罰單，後續又因毒品案件入監服刑，並欠繳3筆毒品危害防制講習怠金，欠款總數一度高達35萬2624元。

桃園分署表示，之前為避免林男出監後再違規，曾依法查封他名下車輛，並考量他的經濟狀況，核准以分期方式清償欠款，林父當時也默默協助；沒想到林男2024年間出獄後，一度曾找工作試圖重新開始，最後仍未能擺脫誘惑，沉迷柏青哥等賭博電玩，導致債台高築、工作不保，分署本月初還發出扣押薪資命令，但他早因債務壓力離職。

林父得知兒子再陷入困境，並無責怪，反而是擔心兒子背負沉重債務，未來工作收入恐持續遭執行扣押，將成為回歸正途的阻礙，為了替兒子「買一個機會」，老父親重返就業市場打工攢錢，最終攢出21萬5660元現金，繳清剩餘43張罰單與毒品怠金。

桃園分署感嘆，這筆錢背後不只是金額，更是家人長期承受的痛苦與期待；毒品及違規行為毀掉的不只是個人健康與安全，也讓整個家庭陷入經濟與精神上的折磨，希望林男能看見父親的苦心，把握這次重生機會，別辜負如山父愛。分署也強調，將持續執行交通專案，嚴查酒駕及重大違規，以維護公共安全，並呼籲民眾勿讓任性犯錯，最終由家人承擔代價。

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桃園70多歲林翁前天將辛苦打工存下的21萬餘元，一早趕到執行署桃園分署，將交通違規和毒品講習怠金剩下未還的錢全部繳清，令人心酸，不知這老爸是愛子還是害子？圖／桃園分署提供