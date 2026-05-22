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柯文哲案350宗卷證上二審！下周一分案由高院「貪瀆專庭」審理

聯合報／ 記者王聖藜／台北即時報導

民眾黨前主席柯文哲京華城容積率收賄、圖利等案一審判應執行有期徒刑17年，柯等7名被告不認罪提起上訴，檢方對9人量刑等上訴，檢辯上訴卷到齊，台北地院刻正整卷，訂本月25日、即下周一上午將全案移送台灣高等法院分案審理。

台北地方法院、台灣高等法院分案規則不一樣。柯文哲於一審時，受同案被告台北市議員應曉薇涉犯洗錢罪名的影響，加上本身涉犯貪汙罪，分案由「重大金融犯罪專庭」承審，二審時，依規將由「貪瀆專庭」審理。

據了解，「柯文哲案」偵查、審理卷宗高達350宗，預計下周一上午送抵台灣高等法院，由於台北地院、台灣高等法院近在咫尺，選擇以人工運送或是以公務車載運都有可能，法界認為，本案受矚目，台灣高等法院不排除清點卷宗數量後，隨即分案處理。

柯文哲一審2026年3月26日判應執行有期徒刑17年，檢方4月30日對柯、威京集團主席沈慶京、柯辦前主任李文宗、前木可公關公司負責人李文娟、京華城公司監察人張志澄、台北市議員應曉薇的助理吳順民等6人「犯罪事實及量刑」提起上訴。

此外，檢方對台北市都發局前局長黃景茂、台北市議員應曉薇、會計師端木正等3人的「量刑」部分提起上訴，

至於相關被告救濟部分，柯文哲、黃景茂、李文宗、沈慶京、應曉薇、李文娟、端木正7人均主張無罪，包含第三人鼎越公司已先後上訴，最後一名補齊上訴具體理由的是應曉薇，合議庭日前收到應的狀子，開始整理全部卷證將案子送向二審審理。

民眾黨前主席柯文哲。圖／聯合報系資料照片
民眾黨前主席柯文哲。圖／聯合報系資料照片

柯文哲 京華城 應曉薇

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