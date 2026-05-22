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188顆重約1.5公斤海洛因球藏肚飛來台 2波蘭男一審均重判逾15年

聯合報／ 記者陳恩惠／桃園即時報導

真是要錢不要命！2名波蘭籍男子去年間在寮國永珍機場旁的旅館，一起吞下總共188顆海洛因球，利用「人體運毒」方式由越南轉機闖關桃園機場，未料海巡署守候多時，一落地立刻攔查送醫，排出逾1.8公斤海洛因，桃園地院依運輸一級毒品罪重判15年6月至15年10月，刑滿均驅逐出境。

判決指出，波蘭籍男子38歲的TOMASZ ZAWADZKI與29歲的EMIL SLAWOMIR MOZDZEN，明知海洛因為毒品，仍與綽號「Oleq」的跨國販毒集團成員合作，共同從事跨境運毒。2人於2025年10月間前往寮國永珍，依指示入住當地旅館，並在旅館外路口取得毒品。

去年10月20日凌晨，2男依上游安排，將包裝好的海洛因以口服方式吞入體內，其中TOMASZ吞下107顆、EMIL吞下81顆，再依指示從寮國永珍出發，先飛往越南胡志明市，再搭乘越南航空班機VN570飛抵台灣桃園國際機場，企圖以「人體運毒」方式夾帶毒品闖關入境。

當2男於當晚10時抵台接受入境檢查時，立即遭海巡署偵防分署彰化查緝隊鎖定，被帶往衛福部桃園醫院檢查；經自然排出體內毒品後，執法人員共查扣188顆海洛因，其中TOMASZ體內排出107顆，總淨重約1073公克、純質淨重達891.27公克；EMIL則排出81顆，總淨重約781公克、純質淨重568.71公克，合計純質淨重近1.46公斤，數量驚人。

檢警追查發現，2人均透過手機與綽號「Oleq」的上游聯繫，手機內留有旅館經緯度、對話紀錄、匯款資訊及來台後住宿安排等內容。TOMASZ供稱，對方事前曾提供700歐元（約新台幣2.5萬元）支付旅費，若運毒成功，可獲6000美金（約新台幣18萬8千餘元）酬勞；EMIL也稱成功後可取得相同報酬；檢方偵結起訴。

審理時，2人坦承犯行，辯護人主張被告僅為運毒者、並無前科，且均坦承犯行，請求依刑法第59條及憲法法庭112年憲判字第13號意旨減刑；法官認為，運輸第一級毒品屬重大犯罪，2人明知毒品危害社會及國民健康，仍為不法利益鋌而走險，且本案屬跨國走私型態，毒品數量龐大，難認情節輕微或有可憫恕之處。

合議庭審酌，2人犯後坦承犯行，且毒品尚未流入市面即遭查獲，未造成實際擴散危害，並考量2人無前科、教育程度、家庭及經濟狀況等因素，最終依共同運輸第一級毒品罪，判TOMASZ有期徒刑15年10月、EMIL有期徒刑15年6月，刑滿或獲赦免後均驅逐出境；另扣案毒品全數沒收銷燬，作案手機也宣告沒收。

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2名波蘭籍男子吞海洛因球運毒來台，所幸我國海巡署早有掌握，入關受檢時攔查逮捕，立刻送醫，果然於腹部發現許多球體，經排出共188顆純海洛因約1.5公斤，桃園地院審結，依運輸一級毒品將2男判刑15年半以上。記者陳恩惠／翻攝
2名波蘭籍男子吞海洛因球運毒來台，所幸我國海巡署早有掌握，入關受檢時攔查逮捕，立刻送醫，果然於腹部發現許多球體，經排出共188顆純海洛因約1.5公斤，桃園地院審結，依運輸一級毒品將2男判刑15年半以上。記者陳恩惠／翻攝

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2名波蘭籍男子吞海洛因球運毒來台，所幸我國海巡署早有掌握，入關受檢時攔查逮捕，立刻送醫，果然於腹部發現許多球體，經排出共188顆純海洛因約1.5公斤，桃園地院審結，依運輸一級毒品將2男判刑15年半以上。記者陳恩惠／翻攝

毒品 越南 桃園機場

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