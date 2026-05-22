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高雄吳男網路自學製毒 大量供應給雲林女毒販被起訴

聯合報／ 記者蔡維斌／雲林即時報導

雲林地檢署偵辦北港沈姓女毒蟲販賣毒品案，向上追查毒源，成功逮捕涉嫌製毒再供貨給沈女的吳姓男子。吳男供稱透過網路自學製毒方法，利用一款日本的感冒藥自行加工提煉製成毒品，警方起出一公斤多安非他命及製毒器具，今天偵查終結，依違反毒品危害防制條例罪嫌起訴兩人。

雲林地檢署檢察官林柏宇日前接獲情資，指揮彰化員林分局，今年1月26日在北港某汽車旅館逮捕48歲沈女，起出市價上百萬元的海洛因75公克、安非他命52包共867.8公克及現金76萬5900元等。

檢方追查毒源，發現沈女的毒品係由一名家住高雄的吳姓男子供應，今年元月會同警方南下高雄逮捕37歲吳男。在吳的車上與其住處，查獲安非他命1013.24公克，以及安非他命先驅原料麻黃鹼、酸鹼計、燒杯等多項製毒器具，並在其住處查獲一箱箱日本知名品牌感冒藥，是煉毒原料。

檢方查出，吳男從去年12月間從網路得知感冒藥可製毒，即去藥妝店大量購買日本知名感冒藥，在住家經多次試煉，讓他自行成功研製安非他命。

成功製毒的他，認為可大撈一筆，今年1月26日即透過沈女，以暗語向她表示有「豬肉」可提供，雙方談妥以黑市價100萬元交易，再以約定以面交方式交貨，他與沈女只是買責朋友關係。

雲林地檢署共查扣各類毒品逾2500公克及現金81萬6900元、製毒器具、化學藥品等相關物品34項，包括毒品和現金合計共達約市價600萬元，全案今天經偵查終結，吳、沈兩人依違反毒品危害防制條例將兩人起訴。

※ 珍愛生命，向毒品說 NO！毒品危害防制諮詢專線 0800-770-885

雲林地檢署會同彰化員林警方在高雄查獲製毒工廠，起出大量各種毒品和製毒工具。記者蔡維斌／翻攝
雲林地檢署會同彰化員林警方在高雄查獲製毒工廠，起出大量各種毒品和製毒工具。記者蔡維斌／翻攝

雲林地檢署會同彰化員林警方在高雄查獲製毒工廠，起出大量各種毒品和製毒工具。記者蔡維斌／翻攝
雲林地檢署會同彰化員林警方在高雄查獲製毒工廠，起出大量各種毒品和製毒工具。記者蔡維斌／翻攝

雲林地檢署會同彰化員林警方在高雄查獲製毒工廠，起出大量各種毒品和製毒工具及現金。記者蔡維斌／翻攝
雲林地檢署會同彰化員林警方在高雄查獲製毒工廠，起出大量各種毒品和製毒工具及現金。記者蔡維斌／翻攝

雲林地檢署會同彰化員林警方在高雄查獲製毒工廠，起出大量各種毒品和製毒工具。記者蔡維斌／翻攝
雲林地檢署會同彰化員林警方在高雄查獲製毒工廠，起出大量各種毒品和製毒工具。記者蔡維斌／翻攝

雲林地檢署會同彰化員林警方在高雄查獲製毒工廠，涉以感冒藥提煉製毒，警方起出大量各種毒品和製毒工具。記者蔡維斌／翻攝
雲林地檢署會同彰化員林警方在高雄查獲製毒工廠，涉以感冒藥提煉製毒，警方起出大量各種毒品和製毒工具。記者蔡維斌／翻攝

雲林 高雄 安非他命

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