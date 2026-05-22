電商太卷走投無路？陸男砸20萬買假護照 企圖經台灣偷渡加拿大遭逮

移民署國境事務大隊4月中旬在桃園國際機場查獲1名尚姓大陸籍男子，持變造加拿大護照，企圖自澳門經台灣轉機偷渡至加拿大溫哥華，所幸遭航空公司與移民官聯手識破。移民署調查後發現，尚男因在大陸經營電商失敗，支付約20萬人民幣給人蛇集團，取得變造護照並安排偷渡路線，準備赴加拿大非法工作。

移民署表示，尚男當時持變造加拿大護照搭乘澳門航空班機，自澳門飛抵桃園機場，原預定轉搭長榮航空班機前往加拿大溫哥華。由於其轉機行程安排異常，引起航空公司人員警覺，立即通報移民署國境事務大隊特殊勤務隊到場查驗。

移民官檢視護照後，憑藉專業證照辨識經驗，迅速察覺護照有變造痕跡，並同步透過加拿大邊境服務處（CBSA）協助確認身分，證實尚男並非加拿大公民。移民官隨即依法將他帶回調查。

移民署指出，尚男起初刻意隱瞞真實身分，辯稱對變造護照毫不知情，試圖規避查緝。不過，移民官在調查過程中察覺其隨身行李異常，進一步檢查後，在行李夾層內發現其本人真實的大陸護照。在鐵證面前，尚男最終坦承，是因大陸電商市場競爭激烈、生意失敗，才鋌而走險委託人蛇集團安排偷渡。

尚男供稱，人蛇集團提供變造加拿大護照，並規畫從澳門飛往台灣，再轉機前往加拿大的偷渡路線，希望能順利入境加拿大非法工作，但最終在桃園機場遭攔查失敗。

移民署國境事務大隊表示，這次案件是台灣與加拿大跨國合作打擊非法偷渡的重要成果，除與加拿大邊境服務處密切情資交流外，也感謝長榮航空積極通報協助，有效阻斷人蛇集團運作。

國境事務大隊大隊長林清芬表示，國境安全是國家安全的重要防線，第一線移民官除具備證照真偽辨識、人臉辨識比對及清詢調查等專業能力，也持續與各國移民執法機關及航空業者維持合作，透過跨國情資共享與公私協力模式，防堵人蛇集團利用台灣作為非法偷渡中繼站，確保國境安全及國際運輸秩序。