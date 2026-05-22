快訊

聯合線上攜手Readmoo 「琅琅讀墨」電子書店5月27日上線

非洲爭霸戰！俄羅斯如何插旗填補權力真空？

微風北車7月再見倒數！最後周年慶推20元銅板美食 品項一次看

聽新聞
0:00 / 0:00

電商太卷走投無路？陸男砸20萬買假護照 企圖經台灣偷渡加拿大遭逮

攝影中心／ 記者季相儒／桃園機場即時報導

移民署國境事務大隊4月中旬在桃園國際機場查獲1名尚姓大陸籍男子，持變造加拿大護照，企圖自澳門經台灣轉機偷渡至加拿大溫哥華，所幸遭航空公司與移民官聯手識破。移民署調查後發現，尚男因在大陸經營電商失敗，支付約20萬人民幣給人蛇集團，取得變造護照並安排偷渡路線，準備赴加拿大非法工作。

移民署表示，尚男當時持變造加拿大護照搭乘澳門航空班機，自澳門飛抵桃園機場，原預定轉搭長榮航空班機前往加拿大溫哥華。由於其轉機行程安排異常，引起航空公司人員警覺，立即通報移民署國境事務大隊特殊勤務隊到場查驗。

移民官檢視護照後，憑藉專業證照辨識經驗，迅速察覺護照有變造痕跡，並同步透過加拿大邊境服務處（CBSA）協助確認身分，證實尚男並非加拿大公民。移民官隨即依法將他帶回調查。

移民署指出，尚男起初刻意隱瞞真實身分，辯稱對變造護照毫不知情，試圖規避查緝。不過，移民官在調查過程中察覺其隨身行李異常，進一步檢查後，在行李夾層內發現其本人真實的大陸護照。在鐵證面前，尚男最終坦承，是因大陸電商市場競爭激烈、生意失敗，才鋌而走險委託人蛇集團安排偷渡。

尚男供稱，人蛇集團提供變造加拿大護照，並規畫從澳門飛往台灣，再轉機前往加拿大的偷渡路線，希望能順利入境加拿大非法工作，但最終在桃園機場遭攔查失敗。

移民署國境事務大隊表示，這次案件是台灣與加拿大跨國合作打擊非法偷渡的重要成果，除與加拿大邊境服務處密切情資交流外，也感謝長榮航空積極通報協助，有效阻斷人蛇集團運作。

國境事務大隊大隊長林清芬表示，國境安全是國家安全的重要防線，第一線移民官除具備證照真偽辨識、人臉辨識比對及清詢調查等專業能力，也持續與各國移民執法機關及航空業者維持合作，透過跨國情資共享與公私協力模式，防堵人蛇集團利用台灣作為非法偷渡中繼站，確保國境安全及國際運輸秩序。

尚男持用變造加拿大護照，企圖假冒加拿大公民身分經桃園國際機場轉機偷渡，最終遭移民署國境事務大隊移民官查驗識破。圖／移民署國境事務大隊提供
尚男持用變造加拿大護照，企圖假冒加拿大公民身分經桃園國際機場轉機偷渡，最終遭移民署國境事務大隊移民官查驗識破。圖／移民署國境事務大隊提供

護照 偷渡 人蛇集團 移民署

延伸閱讀

總統感謝加拿大國會挺台 盼深化合作抵禦威權擴張

會晤賴總統 加拿大議員莊文浩挺台：中國大陸不能決定我能去哪

海巡查緝走私槓上開花！3嫌非法出口高階AI伺服器 法官今晚裁定羈押

大溫哥華台灣同鄉會慶一甲子 見證台人在加拿大發展

相關新聞

電商太卷走投無路？陸男砸20萬買假護照 企圖經台灣偷渡加拿大遭逮

移民署國境事務大隊4月中旬在桃園國際機場查獲1名尚姓大陸籍男子，持變造加拿大護照，企圖自澳門經台灣轉機偷渡至加拿大溫哥華，所幸遭航空公司與移民官聯手識破。移民署調查後發現，尚男因在大陸經營電商失敗，支付約20萬人民幣給人蛇集團，取得變造護照並安排偷渡路線，準備赴加拿大非法工作。

溫泉區租屋當毒品分裝基地 出入複雜被鎖定 起出3把國內少見制式手槍

張姓男子在台北市北投租屋，以「硫磺味」掩護分裝安排他命。專案小組蒐證後成功圍捕張男，除查獲毒品，另查獲3把制手槍及33顆子彈。全案移送士林地檢署偵辦，檢察官偵查後，依違反槍砲彈藥刀械管制條例、違反毒品危害防制條例起訴張男。

地表最貴汽車模型！瓦楞紙縫塞市值4千萬7公斤海洛因 7人運毒栽了

涉毒品通緝潛逃柬埔寨的柯姓毒販，跨境操盤運毒犯罪，將市值逾4千萬的7公斤海洛因粉末填塞於汽車模型底座使用的瓦楞板空隙中，以包裹從泰國運送至台灣，刑事局南部打擊犯罪中心和海關聯手，拆卸驗出毒品成分後將包裹還原，待包裹被領取後監控輾轉運毒至桃園時，一舉逮獲7人。

新北醫美針孔案已有222人申訴 議員促訂防針孔法令

醫美集團涉嫌偷拍事件引發民眾恐慌，新北市法制局至今已接獲222件申訴案。新北市議會民進黨團今天總質詢，包括議員顏蔚慈、戴瑋姍要求市府盡速制定「反針孔偷拍自治條例」，不只醫療院所，包括更衣室、公廁、百貨公司廁所等半公共區域，都應納入防治與稽查範圍，新北應主動立法。

一審判17年柯文哲上訴理由曝 原審偏離經驗法則請高院改判他無罪

民眾黨前主席柯文哲京華城容積收賄、圖利等案一審重判有期徒刑17年，二審法律戰即將開打，柯上訴理由曝光。柯上訴表示，原審認定事實上已偏離經驗法則，且在法規範適用上混淆行政裁量與違背法令邊界，建請撤銷原判決，改諭知他無罪。

擎天崗「野戰」情侶到案了 2人還是男女朋友...喊很後悔

陽明山擎天崗本月15日凌晨驚傳情侶「野戰」遭全程直播，轄區士林警方認定涉犯刑法公然猥褻罪，立刻調監視器畫面鎖定車牌，當天致電詢問車主高姓男子，他坦承「就是我」會配合儘速到派出所說明，事件經過媒體、社群轉發，高男一度神隱，最終配合在17日下午主動到案。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。