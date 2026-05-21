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溫泉區租屋當毒品分裝基地 出入複雜被鎖定 起出3把國內少見制式手槍

聯合報／ 記者邱瑞杰／新北即時報導

張姓男子在台北市北投租屋，以「硫磺味」掩護分裝安排他命。專案小組蒐證後成功圍捕張男，除查獲毒品，另查獲3把制手槍及33顆子彈。全案移送士林地檢署偵辦，檢察官偵查後，依違反槍砲彈藥刀械管制條例、違反毒品危害防制條例起訴張男。

海巡署偵防分署台北查緝隊今天表示，去年12月間接獲檢舉，北投溫泉區一處出租房屋處出入複雜，懷疑有不法情事。查緝隊與台北市中山警分局組成專案小組，報請士林地方檢察署檢察官指揮偵辦。

專案小組布線觀察蒐證後，研判48歲張男利用濃厚硫磺味掩護，在北投承租套房作為毒品分裝據點。專案小組去年12月持向法院聲請的搜索票，前往張男租屋處埋伏圍捕，趁張男外出時，用偵防車堵住車道，張男要逃跑時被制伏。

專案小組將張男帶回租屋處搜索，除查獲2級毒品安非他命及吸食器，還發現3把少內少見的國外制式短槍與子彈33發。張男供稱，槍彈是已故的潘姓男子生前託他保管。

這3把槍經鑑驗分別為奧地利GLOCK廠19 Gen4型、斯洛伐克GRAND POWER廠P380型及美國SIG SAUER廠P365型。P380手槍在東歐地區通常為民防使用，GLOCK 19為軍警用槍，因為槍身上有模糊泰文字樣，加上P365為泰國皇家警察用槍，研判3把槍可能來源為泰國，並流入「市場」。

專案小組將張嫌帶回製作筆錄後移送法辦，士林地檢署檢察官偵查後，4月16日偵結，依違反槍砲彈藥刀械管制條例、違反毒品危害防制條例起訴張男。

海巡署偵防分署表示，為了維護社會治安，將持續加強肅槍及打擊毒品犯罪，主動出擊、嚴正執法，讓民眾在「三安（國安、治安、平安）環境中生活，並呼籲民眾若發現任何相關不法情事，請撥打海巡「118」免付費報案專線通報，共同維護國境安全、社會安定。

張男涉嫌持有毒品及手槍，檢察官偵查後，依違反槍砲彈藥刀械管制條例、違反毒品危害防制條例起訴。記者邱瑞杰／翻攝
張男涉嫌持有毒品及手槍，檢察官偵查後，依違反槍砲彈藥刀械管制條例、違反毒品危害防制條例起訴。記者邱瑞杰／翻攝

張男涉嫌持有毒品及手槍，檢察官偵查後，依違反槍砲彈藥刀械管制條例、違反毒品危害防制條例起訴。記者邱瑞杰／翻攝
張男涉嫌持有毒品及手槍，檢察官偵查後，依違反槍砲彈藥刀械管制條例、違反毒品危害防制條例起訴。記者邱瑞杰／翻攝

張男涉嫌持有毒品及手槍，檢察官偵查後，依違反槍砲彈藥刀械管制條例、違反毒品危害防制條例起訴。記者邱瑞杰／翻攝
張男涉嫌持有毒品及手槍，檢察官偵查後，依違反槍砲彈藥刀械管制條例、違反毒品危害防制條例起訴。記者邱瑞杰／翻攝

張男涉嫌持有毒品及手槍，檢察官偵查後，依違反槍砲彈藥刀械管制條例、違反毒品危害防制條例起訴。記者邱瑞杰／翻攝
張男涉嫌持有毒品及手槍，檢察官偵查後，依違反槍砲彈藥刀械管制條例、違反毒品危害防制條例起訴。記者邱瑞杰／翻攝

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毒品 溫泉 北投

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