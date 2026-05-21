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地表最貴汽車模型！瓦楞紙縫塞市值4千萬7公斤海洛因 7人運毒栽了

聯合報／ 記者石秀華／高雄即時報導

涉毒品通緝潛逃柬埔寨的柯姓毒販，跨境操盤運毒犯罪，將市值逾4千萬的7公斤海洛因粉末填塞於汽車模型底座使用的瓦楞板空隙中，以包裹從泰國運送至台灣，刑事局南部打擊犯罪中心和海關聯手，拆卸驗出毒品成分後將包裹還原，待包裹被領取後監控輾轉運毒至桃園時，一舉逮獲7人。

刑事局南部打擊犯罪中心偵二隊警方今年初接獲關務署臺北關通報，指來自泰國的包裹可疑，疑似藏有毒品跨境運毒，警方拆裝包裹發現，內有汽車玩具模型，模型底座有厚度約5、6公分的瓦楞板隔開，以防碰撞。

警方仔細檢查，發現瓦楞紙下方的每隔不到0.5公分的小縫裡有白白的粉末，懷疑是毒品，於是一一拆解，將縫隙粉末一一倒入秤重，過程花了3小時，才清點出瓦楞紙中藏匿共有約7公斤粉末，經毒品檢驗發現是純海洛因粉末。

警方為抓幕後貨主，讓販毒集團誤認收件包裹已安全，重新將瓦楞紙還原花了約5個小時，待包裹貨主現身在台南市簽收領取包裹後，暗中監控。

警方發現陳姓男子（30歲）1月10日領完包裹後回租屋處藏匿，後又層層轉移至另名陳姓男子（23歲）及李姓男子（25歲）手上，再將包裹移往高雄市，貨主陳姓男子（28歲）確認包裹未遭警方監控後，指示邱姓男子（29歲）將包裹從高雄市運返台南市，躲避警方追查。

陳男研判警方未發現包裹內有藏毒，收貨後隨即駕車北返至桃園市透天民宅，警方專案小組1月13日研判時機成熟，由特勤人員荷槍實彈執行攻堅，將正在拆卸包裹的貨主陳男和王姓男子（23歲）等2人當場遭逮。

警方後續追查，發現販毒集團由潛逃柬埔寨的毒販柯姓男子（25歲）暗中操盤，柯藏匿海外未歸，逮獲在台領包裹及貨主陳男等7人；全案警詢後，依違反毒品危害防制條例等罪移送台南地檢署偵辦；其中貨主陳男和收包裹的陳男雙雙被收押。

※ 珍愛生命，向毒品說 NO！毒品危害防制諮詢專線 0800-770-885

台灣毒販跨境操盤運毒犯罪，將市值逾4千萬的7公斤海洛因粉末填塞於汽車模型底座使用的瓦楞板空隙中，以包裹從泰國運送至台灣，被警方查獲。記者石秀華／翻攝
台灣毒販跨境操盤運毒犯罪，將市值逾4千萬的7公斤海洛因粉末填塞於汽車模型底座使用的瓦楞板空隙中，以包裹從泰國運送至台灣，被警方查獲。記者石秀華／翻攝

台灣毒販跨境操盤運毒犯罪，將市值逾4千萬的7公斤海洛因粉末填塞於汽車模型底座使用的瓦楞板空隙中，以包裹從泰國運送至台灣，警方攻堅逮人。記者石秀華／翻攝
台灣毒販跨境操盤運毒犯罪，將市值逾4千萬的7公斤海洛因粉末填塞於汽車模型底座使用的瓦楞板空隙中，以包裹從泰國運送至台灣，警方攻堅逮人。記者石秀華／翻攝

台灣毒販跨境操盤運毒犯罪，將市值逾4千萬的7公斤海洛因粉末填塞於汽車模型底座使用的瓦楞板空隙中，以包裹從泰國跨境運毒至台灣，被警方查獲。記者石秀華／翻攝
台灣毒販跨境操盤運毒犯罪，將市值逾4千萬的7公斤海洛因粉末填塞於汽車模型底座使用的瓦楞板空隙中，以包裹從泰國跨境運毒至台灣，被警方查獲。記者石秀華／翻攝

台灣毒販跨境操盤運毒犯罪，將市值逾4千萬的7公斤海洛因粉末填塞於汽車模型底座使用的瓦楞板縫隙中，以包裹從泰國運送至台灣，被警方查獲。記者石秀華／翻攝
台灣毒販跨境操盤運毒犯罪，將市值逾4千萬的7公斤海洛因粉末填塞於汽車模型底座使用的瓦楞板縫隙中，以包裹從泰國運送至台灣，被警方查獲。記者石秀華／翻攝

台灣毒販跨境操盤運毒犯罪，將市值逾4千萬的7公斤海洛因粉末填塞於汽車模型底座使用的瓦楞板空隙中，以包裹從泰國運送至台灣，被警方查獲。記者石秀華／翻攝
台灣毒販跨境操盤運毒犯罪，將市值逾4千萬的7公斤海洛因粉末填塞於汽車模型底座使用的瓦楞板空隙中，以包裹從泰國運送至台灣，被警方查獲。記者石秀華／翻攝

通緝 柬埔寨 泰國

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