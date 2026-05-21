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新北醫美針孔案已有222人申訴 議員促訂防針孔法令

聯合報／ 記者葉德正／新北即時報導

醫美集團涉嫌偷拍事件引發民眾恐慌，新北市法制局至今已接獲222件申訴案。新北市議會民進黨團今天總質詢，包括議員顏蔚慈、戴瑋姍要求市府盡速制定「反針孔偷拍自治條例」，不只醫療院所，包括更衣室、公廁、百貨公司廁所等半公共區域，都應納入防治與稽查範圍，新北應主動立法。

今天新北市議會由新潮流議員張錦豪、戴瑋姍、顏蔚慈、林秉宥、蘇錦雄聯合質詢。

顏蔚慈指出，目前醫療院所針孔偷拍的稽查機制不足，過去只有業者自評，要求市府正式將針孔防治納入稽查流程。

衛生局長陳潤秋回應，目前已將相關項目納入督導考核，除醫療院所外，也會針對曾有問題場所加強查核，相關稽查也將隱私列入稽查與督導重點，5月13日與中央開會，中央也正在研擬指引。

侯友宜則表示，除診所外，包括三溫暖、健身房、運動中心等場所，都已納入聯合稽查範圍。

戴瑋姍指出，除醫院診所外，許多私密空間也缺乏明確檢查機制，要求法制局制定自治條例，讓半公共區域也能建立反針孔防治規範，立法院被藍白癱瘓，等中央立法恐曠日廢時，地方自治條例會更快。

工務局長馮兆麟回應，台北市目前已有相關辦法，但執行上仍有窒礙難行之處，新北市也正與中央討論制度設計，後續會提出草案。

戴瑋姍批評，新北要當領頭羊，不能什麼事情都要跟在台北市長蔣萬安的屁股後面，這就是「雙北共治」？要求市府先把草案送進議會審議，才有討論機會。

侯友宜表示，涉及隱私權議題，相關規範一定會審慎研議，要訂得細膩。

顏蔚慈也說，對這次偷拍案件，未來是否啟動團體訴訟，許多新北市民至今不知道自己是否受害，也不清楚該向哪個單位求助，要求市府後續任何調查進度、受害協助與申訴資訊，都應在專區即時公開。

法制局長蔡庭榕表示，目前已與行政院消保處、消基會及各縣市整合討論，若檢方後續調查確認受害人數達一定規模，可能由行政院消保處或消基會協助推動團體訴訟。

新北市長侯友宜今天出席新北市議會市政總質詢。記者葉德正／攝影
新北市長侯友宜今天出席新北市議會市政總質詢。記者葉德正／攝影

新北 議員 戴瑋姍 醫美 偷拍 診所

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