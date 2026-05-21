一審判17年柯文哲上訴理由曝 原審偏離經驗法則請高院改判他無罪

民眾黨前主席柯文哲京華城容積收賄、圖利等案一審重判有期徒刑17年，二審法律戰即將開打，柯上訴理由曝光。柯上訴表示，原審認定事實上已偏離經驗法則，且在法規範適用上混淆行政裁量與違背法令邊界，建請撤銷原判決，改諭知他無罪。

柯文哲上訴理由指出，就210萬元政治獻金被認定是賄賂款部分，原審認定沈慶京與柯文哲就此達成行、收賄合意，並以沈慶京會後「滿面笑容」推測達成20%容積獎勵與210萬元賄賂的合意，屬擬制推測，缺乏證據。

此外，210萬元的性質為政治獻金，捐款動機為朱亞虎建議威京集團捐款支持民眾黨，因集團虧損不符捐款規定，才改以員工名義捐贈，原審視而不見；政治獻金流程透明，是匯入民眾黨專戶、而非柯文哲個人帳戶，原審卻認容積獎勵價值121億元，與210萬元政治獻金的比例僅約 1.7/10000，顯不具對價關係。

關於簡訊解讀爭議，原審認為「小沈很小氣」是朱亞虎傳送給李文宗等3人邀功，而「小沈已給過」是柯文哲傳給黃珊珊指沈慶京已提供過協助（如藍白合），並指沈財務不佳而叮囑黃珊珊不要找沈募款，則實與210萬元政治獻金無涉。

柯文哲上訴表示，他批示京華城案送研議，是依都發局幕僚提報單及簽呈的建議，符合過去10年內、39件類似案件的行政慣例，且台北市前副市長林欽榮之前將12萬0284平方公尺樓地板面積刪除侵害開發權，非無疑義，研議案只是透過行政程序讓陳情人充分陳述意見，沒有違法疑慮。

有關木可公司、眾望基金會爭議部分，柯上訴說，1500萬元服務費是木可依合約收取的管理服務費，肖像授權費則是他取得450萬元木可公司銷售「木可小物」的合法授權金，與政治獻金、競選小物無關。

此外，「KP SHOW」演唱會屬商業演出（淨利率僅 14.5%），所得盈餘77萬元是柯練舞練唱的勞力對價，並非政治獻金，況且，若未開放線上售票，現場演唱會是虧損狀態，也不符合政治獻金「顯不相當對價」態樣。

柯上訴理由指出，他並非眾望基金會的負責人或董監事，不具備背信罪「身分」，基金會支付員工薪資符合捐助章程中「公益與社會服務」的範疇，他沒有將木可公司、基金會的款項持為所有的行為。

柯上訴還說，原審以彭振聲、邵琇珮認罪作為認定他不利的證據，違反大法官釋字第582號解釋、最高法院102年第13次刑事庭會議決議，採證嚴重違法，況且，彭作證時描述當時身心狀況極差，患有重病且鈉離子濃度過低，感到「眼前一片黑暗」，面臨「家破人亡」的極大壓力。

再者，邵琇珮認罪是她「最好的期待，最壞的打算」，邵是為了爭取緩刑並保留公務員資格的策略考量，原審卻以彭、邵認罪認定柯文哲「違背職務」、「圖利」，置2人接受檢辯交互詰問的證述不問，屬採證上的嚴重違法。

柯文哲上訴認為，京華城案是依據都委會專業審議的共識決，他尊重幕僚專業並批示依法辦理，政治獻金往來均有合法憑證，再木可小物、KP SHOW是屬商業對價，沒有證據顯有賄賂收受、公益侵占的行為。