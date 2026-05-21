影／女清潔員身首分離亡 診所：對事件帶來的不安與遺憾表達最深歉意

66歲蘇姓女清潔員前天中午在台南市東區林森路一段信合美眼科診所作業時，疑似因貨梯故障，在「碰」一聲後，其身體滯留於二樓，頭部掉落到一樓，當場死亡，工務局將全面稽查2樓以上診所電梯；信合美昨發布聲明，對此次事件帶來的不安與遺憾，表達最深的歉意。

工務局表示，該棟建築物設兩台合法升降設備，都有依規定定期申報與保養，但診所發生事故的電梯未取得合法使用證明文件，將依違反建築法，對建物所有權人及使用人裁處最高的30萬元罰鍰，並蒐證後移請檢方偵辦，也將針對設置於二樓以上診所使用的電梯，全面聯合稽查。

據了解，案發的貨梯在診所內部，僅開放內部員工載運物品上樓，未開放患者使用；警方查出，蘇女當時正在清潔內部環境時，進入貨梯，但貨梯突然從一樓往上升，導致她頭部慘遭夾斷、身體隨貨梯上到二樓，整個過程初步未發現人為介入。

警方傳喚診所劉姓男負責人、電梯公司蘇姓男業者說明，台南地檢署檢察官昨天上午會同法醫前往相驗，認定婦人是工作中遭貨梯夾壓頸部，致創傷神經性及出血性休克死亡，檢方將持續調查釐清相關人等責任；據指出，目前尚無人被列為過失致死罪嫌被告。

信合美眼科診所昨天在臉書粉絲專頁發布聲明指出：「致所有關心本事件的社會大眾，對於這起突如其來的憾事，我們感到非常沉痛與不捨，事件發生後，本診所已立即配合相關主管機關進行調查，並持續協助後續相關事宜。

我們理解社會大眾對此事件的關心，也尊重各界對公共安全議題的討論。然而，近期網路上流傳部分未經查證的資訊與說法，其中有些內容與實際情況並不相符，例如將主管機關裁罰原因錯誤解讀為刑事羈押等情事，已明顯偏離事實，並對當事人及本診所造成嚴重困擾與商譽影響。

在調查結果尚未完全釐清之前，我們誠摯希望外界能以理性與同理心看待此事，避免過度揣測或轉傳未經證實的訊息，讓事件回歸事實本身，也給家屬與相關人員更多空間與尊重。

對於大家的關心與指教，我們都會虛心面對，也再次對此次事件帶來的不安與遺憾，表達最深的歉意。」

診所也表示，因應近日事件後續處理，目前正全面進行檢視與改善作業，並同步協助員工及相關人員後續所需之各項事宜；為確保院內作業、環境安全及後續改善措施能妥善完成，將自即日起暫停看診至5月 25日，並預計於5月26日（星期二）恢復正常門診服務。

蘇女丈夫今會同檢察官相驗時表示，女兒正在韓國工作，接獲噩耗才知與母親天人永隔。記者袁志豪／翻攝

台南地檢署檢察官昨天上午會同法醫前往相驗，認定婦人是工作中遭貨梯夾壓頸部，致創傷神經性及出血性休克死亡。記者袁志豪／翻攝

蘇女丈夫今會同檢察官相驗時表示，女兒正在韓國工作，接獲噩耗才知與母親天人永隔。記者袁志豪／翻攝

66歲蘇姓女清潔員前天中午在台南市東區林森路一段信合美眼科診所作業時，疑似因貨梯故障，在「碰」一聲後，其身體滯留於二樓，頭部掉落到一樓，當場死亡。。記者袁志豪／攝影

66歲蘇姓女清潔員前天中午在台南市東區林森路一段信合美眼科診所作業時，疑似因貨梯故障，在「碰」一聲後，其身體滯留於二樓，頭部掉落到一樓，當場死亡。。記者袁志豪／攝影