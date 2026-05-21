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越南男「徒步」走到中國再搭船偷渡！潛台非法打黑工6年

聯合報／ 記者巫鴻瑋／高雄即時報導

一名曾遭台灣遣返的越南籍裴姓男子，為了再度來台打工賺錢，竟在2020年間使出驚人手段，先從越南「徒步」跨境走到中國大陸，再從大陸秘密搭乘偷渡船隻突破我國海防，成功潛台後，隱姓埋名在台灣非法打工長達近6年，直到今年2月才主動自首，橋頭地院審理後依法將他判處2個月有期徒刑，刑滿後驅逐出境。

判決書指出，這名越南籍裴姓男子早在2019年3月29日下午，就曾因故遭我國政府撤銷居留許可，並從高雄小港機場強行遣送出境，且未取得再次入境許可，不料裴男為了重回台灣非法打工賺取報酬，竟在2020年4月間籌畫了縝密的跨境偷渡計畫。

他先隻身從越南出發，憑藉雙腳徒步跨境走入中國大陸地區，抵達大陸後，再設法聯繫偷渡集團安排船隻，從大陸沿海乘船非法進入台灣境內，成功突破台灣境管與海防，自此隱匿在台灣社會的黑市陰暗角落中，長期隱姓埋名打黑工。

裴男自2020年4月偷渡登陸後，在沒有合法居留身分的情況下，於台灣本島展開了漫長的非法打工生活，然而在歷經將近6年的東躲西藏後，裴男似乎深知無法一輩子當幽靈人口，最終於今年2月23日下午4時6分許，主動前往內政部移民署南區事務大隊高雄市專勤隊投案自首。

橋頭地方法院法官審理時指出，裴男在偵查機關發覺其犯罪前主動到案坦承犯行，核與刑法自首要件相符，依法減輕其刑。 

法官審酌，裴男明知外國人士未經許可不得入境，卻為求在台非法打工，竟大費周章以跨境偷渡方式非法潛入，對我國入出境管理制度及國家安全維護均產生危害，但念其犯後坦承犯行、態度尚可，且前無其他犯罪紀錄，量處有期徒刑2月，得易科罰金，執行完畢後將驅逐出境。全案仍可上訴。

橋頭地方法院。圖／本報資料照
橋頭地方法院。圖／本報資料照

越南 偷渡 中國大陸

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