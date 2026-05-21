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影／包裹藏2百萬大麻！移工「雀躍跳進廠房領貨」成收押鐵證

聯合報／ 記者黑中亮／台中即時報導

台中越南籍阮姓移工，企圖利用國際郵包將逾1公斤的第二級毒品大麻，夾藏在泰國知名海苔包裝內跨國走私，保三總隊台中分隊日前與海關組成專案小組將阮嫌逮捕，嫌犯落網後一度百般狡辯，但警方調閱監視器，發現他收貨後「興奮到跳起來」的誇張畫面，成為其「明知故犯」的鐵證，警方表示這批大麻市價高達200萬元，估計可供3千人次吸食，全案訊後阮嫌依違反毒品危害防制條例移送，已經台中地院裁定羈押。

保三總隊第一大隊表示，這是全國首件以知名海苔包裝夾帶大麻的跨國走私毒品案，財政部關務署台北關日前執行郵包查緝時，發現一件自泰國寄往台中市的國際郵包X光影像異常，保三總隊台中偵查分隊獲報拆封檢查，赫然發現外表看似普通的泰國海苔包裝內，竟夾藏了5大包第二級毒品大麻（毛重1115公克），隨即報請台中地檢署檢察官謝孟芳指揮偵辦，並與台中市刑大共組專案小組深入追查。

專案小組為一網打盡，不動聲色地派員在收件地址外埋伏蒐證，見27歲的越南籍阮姓移工現身簽收包裹時，雖然刻意環顧四周，但眼神與神情卻顯得異常亢奮；更令辦案人員傻眼的是，阮嫌以為神不知鬼不覺，抱著包裹轉身走回工作廠房時，竟然在走廊上「雀躍地跳進室內」。

辦案人員透露，一般民眾領取普通包裹鮮少有如此誇張的反應，這段「跳躍畫面」顯見他深知手裡抱的是價值不菲的毒品；果然當阮嫌落網後辯稱「只是幫朋友代收」、「不知道裡面裝什麼」，但這段興奮到跳腳的關鍵影像，成了檢警反駁其辯詞的最有力證據。

警方指出，經深入調查，得知阮嫌是將自己的姓名、電話及地址，提供給境外的毒品主嫌做為收件資料，並負責應對郵務人員電話及代收包裹，企圖製造偵查斷點。這批查獲的大麻毒品市價高達新台幣200萬元，估計可供3000人次吸食，所幸在關口與後續追查中被即時攔獲，成功阻止毒品流入市面危害國人。

越南籍阮姓移工利用國際郵包將市價200萬的大麻，夾藏在泰國知名海苔包裝內跨國走私。圖／保三台中分隊提供
越南籍阮姓移工利用國際郵包將市價200萬的大麻，夾藏在泰國知名海苔包裝內跨國走私。圖／保三台中分隊提供

越南籍阮姓移工利用國際郵包將市價200萬的大麻，夾藏在泰國知名海苔包裝內跨國走私。圖／保三台中分隊提供
越南籍阮姓移工利用國際郵包將市價200萬的大麻，夾藏在泰國知名海苔包裝內跨國走私。圖／保三台中分隊提供

越南籍阮姓移工利用國際郵包將市價200萬的大麻，夾藏在泰國知名海苔包裝內跨國走私。圖／保三台中分隊提供
越南籍阮姓移工利用國際郵包將市價200萬的大麻，夾藏在泰國知名海苔包裝內跨國走私。圖／保三台中分隊提供

越南籍阮姓移工利用國際郵包將市價200萬的大麻，夾藏在泰國知名海苔包裝內跨國走私。圖／保三台中分隊提供
越南籍阮姓移工利用國際郵包將市價200萬的大麻，夾藏在泰國知名海苔包裝內跨國走私。圖／保三台中分隊提供

越南籍阮姓移工利用國際郵包將市價200萬的大麻，夾藏在泰國知名海苔包裝內跨國走私。圖／保三台中分隊提供
越南籍阮姓移工利用國際郵包將市價200萬的大麻，夾藏在泰國知名海苔包裝內跨國走私。圖／保三台中分隊提供

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