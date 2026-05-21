涉針孔偷拍新北再開鍘光澤2診所 勒令停業6個月

知名醫美集團爆發系統性針孔偷拍事件，新北市府15日依醫療法裁處愛爾麗集團轄下3家診所，現再確認轄內光澤集團位於板橋2家診所亦有相同情事，今天依醫療法108條從重裁處，處50萬元罰鍰併勒令停業6個月。

衛生局表示，本案與檢警單位密切配合，再確認光澤位於板橋2家診所亦有利用偽裝型監視設備對病患個人隱私進行拍攝行為，嚴重違反醫療法「從事有傷風化或危害人體健康之不正當業務」，認定該診所行為屬明知故犯且情節重大，除各處以最高新臺幣50萬元罰鍰外，並責令該2家診所即日起停業6個月。

衛生局說，針對本市其他疑似涉案診所，將持續配合檢警調查，並依偵查結果及具體違規事證，依法從嚴裁處。

新北市府表示，對任何侵害市民隱私行為採取「零容忍」態度，第一間啟動跨局處「反針孔稽查專案」，截至5月20日止總計檢查188家場所，含診所124家、健身中心63家、三溫暖1家。

市府將持續以最高標準嚴查、嚴辦，全力守護市民的就醫安全與個人隱私，若查獲任何違法侵害民眾隱私事證，除移請檢警單位進一步司法調查外，亦將予以最嚴厲行政處分。

針對醫療機構醫療隱私維護規範，中央已於5月13日召開會議討論，並達成4項共識，並預計3個月內完成相關規範修正。為使現階段轄內醫療院所有所依循，衛生局也已將前揭會議共識轉知醫療院所及各醫師公會，提供新北市各醫療機構在設置相關設備時有所依循，達到兼顧病人隱私、醫護安全與醫療管理需要。後續衛生局也將持續透過例行督導考核與不定期稽查，要求各醫療機構落實隱私維護規範，確保醫病雙方權益。

新北市府再開鍘光澤2診所，勒令停業6個月。圖／新北市衛生局提供