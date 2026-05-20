垃圾清運流標9次臭翻小琉球 李四川胞弟涉恐嚇取財開庭全認罪

屏東縣琉球鄉垃圾清運費每噸補助5千元，是全台離島最高。2024年發生垃圾清運流標9次，島上逾600公噸垃圾，臭味熏天，屏東地檢署調查，李賜福、林明男等4人以威脅手段恐嚇垃圾清運業者，勒索回饋金，屏檢今年2月依恐嚇取財等罪嫌起訴。法院今開第一次準備程序庭，李賜福等人當庭認罪，並願意與被害人和解。

李賜福是國民黨新北市長參選人李四川的胞弟，法院今開第一次準備程序庭，李賜福戴口罩，在李四川的另名胞弟陪同下出庭。

李賜福、林明男等4人對檢方起訴犯罪事實都坦承。林明男告訴法官，他在此案不是「主導地位」，他坦承犯行，願意悔過，希望法官能從輕量刑。

法官問林明男，為什麼要找孔男、另名林男，為什麼李不直接找？林明男告訴法官，「因為我有欠李賜福人情，李請我幫忙。」他沒有給孔男、林男另外酬勞，只有給他們買油漆的錢，但錢是多少記不清楚，印象中一次約3到5萬元，根據起訴書記載兩次犯罪行為，他願意以5萬元為基底，兩次來計算，主動交付10萬元犯罪所得。

法官問李賜福，為什麼要找林明男？李賜福說，因為林明男欠他人情，兩人是認識10多年好友。法官問另名林男、孔男，為什麼要噴漆？兩人都說，他們只是依照指示，沒有另外再給報酬。

李賜福等4人均有意願跟被害人三名清運廠商調解。三名被害人也有意願接受調解。法官考量因被告4人認罪，也有意願跟被害人調解，當庭詢問，全案改成簡式審判程序進行，檢察官也同意，確認後續調解日期。

屏檢起訴指出，李賜福等4人從2020至2023年間，假汙染地方之名，以圍船、潑漆及人身威脅為手段，恐嚇琉球垃圾清運業者，勒索每噸600元「回饋金」。3家業者先後交付共576萬元回饋金，讓業者不堪勒索，無意繼續投標，致使垃圾積滿，衝擊小琉球生活與觀光，危害甚鉅。

檢方去年12月認為李賜福、林明男2人涉恐嚇取財等罪，犯罪重大，向法院聲請羈押禁見獲准，持續追查另外兩名共犯孔男、林男。今年2月起訴移審後，法官裁定李賜福50萬元、林明男20萬元交保，每周四、周日到派出所報到，均限制出境出海。

屏東縣離島琉球鄉在2024年發生垃圾清運流標9次，島上逾600噸垃圾，臭味熏天，屏東地檢署調查，李賜福、林明男等4人以威脅手段恐嚇垃圾清運業者，勒索回饋金。圖／縣府提供、資料照