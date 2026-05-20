影／男持槍強盜計程車司機搭友人車逃逸 警當街圍捕4人負傷

48歲陳姓男子今天上午在雲林縣持槍強盜徐姓計程車司機後，搭乘48歲林姓男子的車輛一路逃往台南，台南市警第一分局獲報，在東區攔截圍捕；大批警力下午荷槍實彈，當街敲破林的車輛，將2人拉下車，驚動不少用路人，過程中造成4名員警手部遭玻璃劃傷，幸無大礙。

台南市警第一分局今天下午接獲雲林警方通報，一輛鐵灰色豐田轎車涉及強盜刑案，車上嫌犯可能攜帶凶器，目前正在台南市東區，請台南警方協助搜尋圍捕；轄區警方在東區東門路三段發現目標，嫌犯車輛因陷入車陣無法逃跑，下午1時許大批警力將車攔下，但2名嫌犯拒不下車。

經多名員警上前破窗，將車內2人拉下車制伏，過程導致4名員警及2名嫌犯遭破窗的碎玻璃劃傷；消防局獲報也趕往協助，經實施救護後，確認6人意識清醒，並無大礙，不須送醫，隨即交由警方處置。

據了解，48歲陳姓男子今天上午9時許搭乘計程車時，涉嫌在雲林縣古坑鄉荷苞村路旁持槍恫嚇徐姓司機，搶奪計程車鑰匙後搭乘48歲林姓友人車輛逃逸，雲林警方通報沿線警察單位協助攔查；警方在林的車上起出1把改造手槍、刀械與疑似毒品物證，先將兩人帶回分局。

雲林縣警斗南分局已經將陳、林兩人帶回偵辦，全案將依毒品、槍砲、強盜等罪嫌移送雲林地方檢察署偵辦。

48歲陳姓男子今天上午在雲林縣持槍強盜徐姓計程車司機後，搭乘48歲林姓男子的車輛一路逃往台南，台南市警第一分局在東區攔截圍捕。記者袁志豪／翻攝

48歲陳姓男子今天上午在雲林縣持槍強盜徐姓計程車司機後，搭乘48歲林姓男子的車輛一路逃往台南，台南市警第一分局在東區攔截圍捕。記者袁志豪／翻攝

48歲陳姓男子今天上午在雲林縣持槍強盜徐姓計程車司機後，搭乘48歲林姓男子的車輛一路逃往台南，台南市警第一分局在東區攔截圍捕。記者袁志豪／翻攝