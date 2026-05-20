影／境管延長 柯文哲怒嗆要把「賴清德」刻在電子腳環

民眾黨創黨主席柯文哲因京華城案一審遭判17年，台北地院裁定柯文哲自5月15日起延長限制出境、出海，及接受科技監控8月。柯文哲被媒體問到是否提出抗告，怒氣沖沖表示，要把「賴清德」三個字，刻在他的腳環上。

民眾黨下午舉行徵召新竹市副市長邱臣遠參選竹北市長記者會，會後媒體針對被延長境管一事，詢問柯文哲看法，是否提出抗告？柯文哲說，他現在腳上還掛著一個電子腳環，他也不知道目的是什麼？他問大家：他會逃亡嗎？他要是逃亡的話，民進黨一定會開香檳慶祝，那民眾黨就完了，所以他不可能逃亡。

柯文哲指出，他又沒有做錯什麼事情，賴政府最後用他替台灣民眾黨貪汙210萬這個理由判處13年，加上背信等罪，加一加共判了17年。

柯文哲向賴清德喊話：「請不要說你沒有干預律司法，在你手下，司法變成政治工具，你實在是有夠不要臉的！」，最後還怒嗆賴清德：「我腳上這個電子腳環，我再掛下去，我就把賴清德三個字刻在上面」。

民眾黨創黨主席柯文哲（圖）因京華城案被延長境管一事，怒嗆賴清德總統不要臉。記者杜建重／攝影

民眾黨創黨主席柯文哲因京華城案等案件，一審遭判17年，台北地院裁定柯文哲延長境管，並接受科技監控8月。柯文哲（中）下午被媒體問到是否提出抗告時，怒嗆賴清德說，要把「賴清德」三個字，刻在他的腳環上。記者杜建重／攝影